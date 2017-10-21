Работа и сложная, и интересная. Что говорят о своей профессии водители мусоровозов

Новости Беларуси. Для героев нашего материала чистые улицы и дворы – профессиональная обязанность. Речь о водителях мусоровозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порой для того, чтобы по этим самым дворам проехать, им приходится использовать весь свой профессионализм и даже изобретательность. Правда, зачастую такие навыки остаются, как говорят телевизионщики, «за кадром». Но не сегодня. В Могилеве выбрали лучшего водителя мусоровоза.

Алексей Колубай сосредоточен: дорога каждая секунда и нет права на ошибку. Змейка, парковка задним ходом, погрузка контейнера, габаритный тоннель – практическое задание максимально приближено к реальным условиям работы, когда водителям мусоровозов приходиться барражировать по узким дворам спального сектора.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Самый ювелирный этап конкурса – подъезд к горизонтальной планке. Подъехать нужно максимально близко, каждый лишний сантиметр – штрафной балл. И в тоже время нельзя, чтобы планка упала. Этот конкурсант подъехал за 20 сантиметров, то есть с задачей справился не очень.

Алексей возит мусор уже седьмой год, в день до 40 кубометров. На конкурсе пустые контейнеры и тушение возгорания мусора нужно лишь имитировать, но, говорит, на работе все равно проще.

Алексей Колубай, водитель мусоровоза Кличевского жилкомхоза:

Машина другая. На работе проще – привык уже к своей. Каждая работа важна. Интересно, потому что помогаешь убирать родной город, чтобы был чистый. Соперников 19 человек. Все с чистой водительской биографией: в ДТП не участвовали, в нарушении трудовой и производственной дисциплины замечены не были.

Сергей Лукьянов, водитель мусоровоза Мстиславского жилкомхоза:

Работа и сложная, и интересная, она сочетается. Надо что-то и свое придумывать: как проехать подумать, как подъехать. Тем более, сейчас много по частному сектору ездим, собираем мусор.