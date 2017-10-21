Тарифы на ЖКХ, очистка воды, мусоропереработка и благоустройство на местах: о чем говорили на республиканском семинаре по совершенствованию ЖКХ

На фоне нестабильности во многих регионах мира наши белорусские проблемы можно оценить так: дай Бог каждому такие. Простые вещи – тепло в доме, чистота и порядок – считаются визитками страны. Поэтому Президенту Беларуси до этого есть дело.

Александр Лукашенко принял участие в республиканском семинаре по совершенствованию системы ЖКХ, где обсуждалась концепция развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. Концепция концепцией, но стоимость услуг должна быть обоснованной, прозрачной. А Президент сказал по-простому: цена должна быть подъемной для народа.

Тепло и светло. Такая атмосфера царит во Дворце Независимости. Чтобы сохранить ее в каждом доме и квартире, для этого здесь собрались 300 руководителей и чиновников. По масштабу это даже не совещание – пленум по теме ЖКХ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главный вопрос, по которому, кстати, и копья ломаются между нами и Международным валютным фондом, другими организациями и структурами, – немедленно надо вводить 100%-ную оплату услуг населением, убрать перекрестное субсидирование и так далее и тому подобное.

В правительстве – за предложение МВФ: тарифы – повысить, перекрестное субсидирование – отменить. Президент – за интересы народа.

Александр Лукашенко:

Это антинародный подход к делу. Так быть не должно. Ставлю задачу для всех: с 18-го года проводим разовое повышение тарифов – только на 5 долларов. И в дальнейшем никакого роста. Этого очень хочет Семашко и промышленный сектор страны. Пожалуйста, мы не против. Но вам придется поднять зарплату, притом существенно.

Впрочем, произвести перерасчет глава государства готов. Но не тарифов для населения, а затрат – коммунальных предприятий.

Александр Лукашенко:

Вот мы посчитаем сначала тарифы точно, чтобы там энергетики, те, кто воду подает, не жировали и не решали свои проблемы за счет населения. Я убежден: когда мы очень точно посчитаем, уже с третьего захода эти тарифы (опыт у нас есть), то процент возмещения будет очень высоким. Может быть, и 90%. Жировать за счет денег людей не допустимо ни для кого. Если такие факты будут выявлены, министру надо искать другую работу.

А вот этой строки расходов в жировке точно нет. Но наличие посредников значительно увеличивает затраты.

Александр Лукашенко:

Этому будет уделено особое внимание. Там – вся коррупция. Всех, кого мы посадили в последнее время, залетели именно на этих проблемах. Как только вы начинаете использовать посредников, к вам сразу придут правоохранители и контролеры. Это я вам твердо обещаю.

Даже котельные закупают древесное топливо через третьих лиц. Причем в одном и том же районе цена у разных посредников отличается в несколько раз. А ведь тепловая энергия – самая весомая статья коммунальных расходов – треть от всех затрат.

Проблемы есть, и в Беларуси от них не прячутся. Наоборот, коммунальная – самая модернизируемая отрасль. Даже мэром Минска Президент назначил бывшего министра ЖКХ. Во-первых, многоэтажная столица

ЖКХ у нас самая модернизируемая отрасль. Даже мэром Минска президент назначил бывшего министра ЖКХ. Во-первых, в многоэтажной столице вопросы коммунального хозяйства стоят наиболее остро; во-вторых, опыт мегаполиса приемлем для всей страны.

Андрей Шорец ввел ряд инноваций. Вместо реальных прототипов киногероя Афонии – 1000 хаус-мастеров. И порядок. Общий имидж у столичного ЖКХ и зарплата у бывших сантехников – поднялись. Теперь и трубы не текут, и в ЖЭСах закрыли кадровую текучесть. Почти половину из 11 основных услуг ЖКХ на условиях конкуренции оказывают альтернативные подрядчики. А Столичная служба заказчика подходит не всем – мнение губернатора Брестчины.

Александр Лукашенко:

То, что предлагают – соревновательный принцип выбора исполнителя, – ну это обязательно. В противном случае не только Анфимов, но и Шуневич вам задаст вопрос. И очень часто попадаются исполнителями детки, родственники, любовницы, которые вообще ничего делать не умеют. У вас исполнителями – вы посмотрите.

Всех присутствующих Президент сразу нацелил на настоящий мозговой штурм – поиск истины. Пришлось чиновникам – образно – покопаться даже в мусоре. Ежегодно в среднем каждый белорус оставляют после себя почти полтонны ТБО. В Минске полигон «Северный» виден не только с президентского вертолета, но даже уже с космоса. А вот на западе Беларуси свалки тают, словно снег весной. В Бресте – уникальный мусороперерабатывающий завод.

Александр Лукашенко:

С боем мне пришлось именем революции принимать решение о строительстве этого завода. Это был первый наш опыт. Я помню, мы долго тогда считали, меня убеждали, кого-то там в тюрьму посадить... Потом я отрубил и принял решение – надо когда-то начинать. Страшно смотреть, что мы замусорим страну полностью. Поэтому в этом направлении и надо действовать.

Этот посыл Президента подвиг главу Новогрудчины дальше развивать мусопереработку. Через 2-3 года из коммунальных отходов будут получать трубы для ЖКХ.

Анатолий Маркевич, председатель Новогрудского райисполкома:

То, что сегодня, вчера закапывалось в виде рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, сегодня мы это применяем для того, чтобы получить конечный продукт, хороший продукт.

Дело – труба – аварии теплотрассы зимой. Так часто случается в соседних странах. Не допустить подобного – задача для наших коммунальников.

Нуждаются в ремонте и подходы к ремонту жилья. В год ежегодно по 2% жилищного фонда подвергается капитальному апгрейду. Не за горами и 3%. Но здесь нужно четко разграничить: покраска подъезда – за жильцами, ремонт крыши – дело государства.

Александр Лукашенко:

Люди должны знать, что они должны, обязаны делать своими руками и что они должны делать вместе с представителями ЖКХ и государством. И что они не будут делать вообще.

Бюджет не должен тратить силы и средства на мелкое благоустройство городов и весей. В каждом районе есть и богатые люди, и праздные местные жители. Как говорится, метелки им руки.

Александр Лукашенко:

У нас школы, заводы, фабрики, просто частные предприятия и прочие расположены на конкретном участке земли в конкретном городском квартале, прежде всего. Так закрепите за ним эти территории, и пусть они там постоянно наводят порядок. А вы контролируйте!

Забота государства – более высокая ответственность. Президент акцентирует на подвешенном состоянии лифтов страны. Каждая третья подъемная кабинка в многоэтажках пережила срок своей эксплуатации. Проблему решить к 20-му году.

Александр Лукашенко:

Я думаю, вы услышали, что я сказал. И не дай Бог, где-то упадет лифт.

Не стал Президент лить воду и в решении ферум-проблемы с Н2О. Почти в половине райцентров нет станций по обезжелезиванию воды. А это выливается в то, что четверть питьевой воды в Приднепровье – с увеличенным содержанием железа. В богатой на пресную воду Синеокой проблемы с «чистой водой» как пить дать должны решить за ближайшие 7 лет.

Александр Лукашенко:

Не буду долго распространяться в этом вопросе. Есть самые современные формы очистки – внедряйте!

Страна, как и весь мир, сейчас от экономики услуг переходит к экономике знаний. И как раз наука должна помочь коммунальной сфере стать лучше.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Принято решение о создании научно-исследовательского института ЖКХ в Академии наук.

Но какие бы инновационные методы не внедряли, традиционный подход к ЖКХ – государство поможет в оплате жировок. Контроль за повышением тарифов – жесточайший, а у кого низкий доход – безналичные субсидии.

У европейцев большие коммунальные счета, у наших ближайших соседей – большие коммунальные проблемы. В Литве – темные окна по вечерам, в Украине – серые схемы, по которым у людей отнимают квартиры, а в России – триллионы коммунальных долгов.

Александр Лукашенко:

Этого допустить нельзя. Поэтому пусть приходят частники. Тарифы будут обозначены, и пусть работают в этой ситуации. Останется проконтролировать только качество их работ. Вы не спешите разрушать ныне действующую структуру в угоду каким-то сомнительным компаниям и мероприятиям.

Так совпало, что перед большим совещанием по проблемам и вопросам ЖКХ в фойе Дворца Независимости полностью поменяли экспозицию картин. И участники этого совещания, особенно из глубинки, подолгу глядели на эти пейзажи – с одной стороны, урбанистические, с другой – очень красивые: то ли настраивая себя на эффективную и продуктивную работу, то ли философствуя – как в таких же красках у себя на местах всю картину жилищно-коммунального хозяйства.

В региональной вертикали – полная демократия: именно на местах решать, какими красками и кому рисовать картину жилищного хозяйства. Но поручение Президента для всех – чтобы это полотно одинаково устраивало и население, и госаппарат.

У Беларуси нет огромных залежей углеводорода, зато самые легкие жировки. Наша страна – не в рейтинге самых богатых государств Европы, но любой заводчанин каждый вечер может позволить себе почти аристократическую процедуру для европейцев – горячую ванную. Только в Беларуси ЖКХ остается социально ориентированным. Вместо «Живи, как хочешь», у нас предлагают «Живи, как хозяин». Было бы желание у людей.