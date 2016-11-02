Непогода внесла коррективы в работу Национального аэропорта Минск

Новости Беларуси. Несмотря на проявленный характер «Гизи», погода все-таки летная. Хотя

рейсы из Национального аэропорта Минск идут с незначительным опозданием. Это связано с дополнительной антиобледенительной обработкой самолетов и подготовкой взлетно-посадочной полосы,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск»:

На сегодняшний день ветер боковой, сильный, который делает переметы. Но взлетно-посадочная полоса, места стоянок пригодны для эксплуатации. То есть здесь проблем никаких нет. При таких погодных условиях – невысокий минус и снегопад – происходит еще обработка воздушных судов антиобледенительной жидкостью в целях безопасности полета. Поэтому вот этот период, порядка 15 минут, который может быть добавлен к технологическому графику по подготовке воздушного судна к вылету.