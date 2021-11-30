Непогода в Витебске: заблокирован центр, десятки единиц спецтехники расчищают город

Новости Беларуси. Непогода накрыла утром 30 ноября север и центральные регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Екатерина Забенько, СТВ:

Витебск заметает с самого рассвета. За считаные часы город накрыло белым одеялом. Впрочем, такой финальный аккорд осени уже принес неприятности. С ними столкнулись пассажиры и водители общественного транспорта. В центре города из-за снега заблокировано движение автобусов и троллейбусов. На борьбу с непогодой брошены десятки единиц спецтехники. Ведется расчистка, в первую очередь, самых важных дорожных артерий.

Утром еще было нормально, но снег уже шел. Местами было скользко.

Мне не привыкать, потому что я сама подрабатываю и чищу снег – мне привычно.