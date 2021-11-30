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Непогода в Витебске: заблокирован центр, десятки единиц спецтехники расчищают город

30 ноября 2021 07:49
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Новости Беларуси. Непогода накрыла утром 30 ноября север и центральные регионы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.  

Непогода в Витебске: заблокирован центр, десятки единиц спецтехники расчищают город-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Витебск заметает с самого рассвета. За считаные часы город накрыло белым одеялом. Впрочем, такой финальный аккорд осени уже принес неприятности. С ними столкнулись пассажиры и водители общественного транспорта. В центре города из-за снега заблокировано движение автобусов и троллейбусов. На борьбу с непогодой брошены десятки единиц спецтехники. Ведется расчистка, в первую очередь, самых важных дорожных артерий.  

Непогода в Витебске: заблокирован центр, десятки единиц спецтехники расчищают город-4

Утром еще было нормально, но снег уже шел. Местами было скользко.  

Непогода в Витебске: заблокирован центр, десятки единиц спецтехники расчищают город-7

Мне не привыкать, потому что я сама подрабатываю и чищу снег – мне привычно.  

Непогода в Витебске: заблокирован центр, десятки единиц спецтехники расчищают город-10

Госавтоинспекция призывает быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы. Это касается как пешеходов, так и автомобилистов.  

# Погода в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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