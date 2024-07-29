Какие лекарства стоит взять с собой в отпуск? Вот несколько советов от врача
Летний сезон – время отпусков и путешествий, но вместе с радостью от отдыха, природы и моря не стоит забывать о своем здоровье. Один из ключевых аспектов – это правильно собранная аптечка для путешествий. Среди разнообразия лекарств и принадлежностей важно выделить несколько основных групп препаратов, которые помогут справиться с наиболее частыми проблемами здоровья на отдыхе.
Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Мерси»:
Одной из причин нарушения пищеварения могут быть различные бактерии, вирусы, поэтому в аптечку нужно положить санитайзер, поскольку не всегда есть возможность помыть руки. Особенно актуально в летний период возникновения кишечных инфекций, поскольку связано заражение различными бактериями или вирусами с плохо обработанными руками, плохо помытыми фруктами.
Регулярный прием пробиотиков перед и во время путешествия поможет укрепить микрофлору желудочно-кишечного тракта и предотвратить дисбактериоз. Также важно иметь с собой препараты, способные быстро справиться с желудочно-кишечными расстройствами, чтобы не испортить ваши летние впечатления.
Анастасия Целуевская:
Также в аптечку будет не лишним положить средства для оральной регидратации. Это такие солевые растворы, которые восполняют водно-электролитный баланс при диарее. Этот порошок можно развести в литре кипяченой воды, нужно выпивать по мере необходимости.
Иногда на отдыхе можно столкнуться с кишечными инфекциями или пищевыми отравлениями, поэтому полезно включить в аптечку препараты, снимающие симптомы отравления.
Анастасия Целуевская:
Также перелеты, различные переезды, нарушения водного режима могут создавать трудности с походом в туалет. Для этого я рекомендую вооружиться водой, препаратами магния. Это могут быть различные формы магния в виде спреев или порошков. И таким веществом, как шелуха семян подорожника, оно продается как в аптеках, так и в магазинах, в отделах со здоровым питанием.
Кислота в желудке может принести дискомфорт и испортить настроение, поэтому иметь под рукой средства для уменьшения изжоги важно.
Анастасия Целуевская:
Надо отметить, что даже летом, несмотря на активное солнце, уровень витамина D может снижаться, поскольку мы все пользуемся санскринами для профилактики заболеваний кожи, санскрины снижают всасывание уровня витамина D. А поскольку он влияет на различные процессы в организме, будет не лишним, если вы в аптечку полижите пузырек с витамином D. Это позволит укрепить вашу иммунную систему, не выйти в дефицитарное состояние по витамину D.
Помимо правильно подобранных лекарств, следует помнить о предупреждении возникновения проблем. Изучите кулинарные особенности региона и употребляйте блюда только в проверенных местах. Соблюдайте гигиену, часто мойте руки и используйте антисептики. Избегайте употребления сырых или плохо проваренных продуктов. Помните о сохранении питьевого режима и предпочитайте чистую воду из бутылок. Проветривайте помещения и избегайте длительного пребывания в закрытых пространствах.
Анастасия Целуевская:
Не лишним будет оформить страховку, потому что в ряде случаев необходимо обращение к врачу, поскольку без очного осмотра сложно порекомендовать более тяжелую артиллерию, лекарственную. Не занимайтесь самолечением, мойте руки, ешьте только свежую еду. Хорошего вам отдыха.
Следуя рекомендациям гастроэнтеролога и имея под рукой аптечку с необходимыми препаратами, вы сможете наслаждаться отпуском, минимизировать риски желудочно-кишечных проблем и сохранить свое здоровье во время путешествий.
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