Какие лекарства стоит взять с собой в отпуск? Вот несколько советов от врача

Летний сезон – время отпусков и путешествий, но вместе с радостью от отдыха, природы и моря не стоит забывать о своем здоровье. Один из ключевых аспектов – это правильно собранная аптечка для путешествий. Среди разнообразия лекарств и принадлежностей важно выделить несколько основных групп препаратов, которые помогут справиться с наиболее частыми проблемами здоровья на отдыхе.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Мерси»:

Одной из причин нарушения пищеварения могут быть различные бактерии, вирусы, поэтому в аптечку нужно положить санитайзер, поскольку не всегда есть возможность помыть руки. Особенно актуально в летний период возникновения кишечных инфекций, поскольку связано заражение различными бактериями или вирусами с плохо обработанными руками, плохо помытыми фруктами.

Регулярный прием пробиотиков перед и во время путешествия поможет укрепить микрофлору желудочно-кишечного тракта и предотвратить дисбактериоз. Также важно иметь с собой препараты, способные быстро справиться с желудочно-кишечными расстройствами, чтобы не испортить ваши летние впечатления.

Анастасия Целуевская:

Также в аптечку будет не лишним положить средства для оральной регидратации. Это такие солевые растворы, которые восполняют водно-электролитный баланс при диарее. Этот порошок можно развести в литре кипяченой воды, нужно выпивать по мере необходимости.

Иногда на отдыхе можно столкнуться с кишечными инфекциями или пищевыми отравлениями, поэтому полезно включить в аптечку препараты, снимающие симптомы отравления.

Анастасия Целуевская:

Также перелеты, различные переезды, нарушения водного режима могут создавать трудности с походом в туалет. Для этого я рекомендую вооружиться водой, препаратами магния. Это могут быть различные формы магния в виде спреев или порошков. И таким веществом, как шелуха семян подорожника, оно продается как в аптеках, так и в магазинах, в отделах со здоровым питанием.