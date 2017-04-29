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Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале

29 апреля 2017 16:37
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Новости Беларуси. «Пикник по-белорусски» сегодня дан официальный старт туристическому сезону на Августовском канале. У шлюза Домбровка развернулся настоящий пир с национальным  колоритом. 

Драники, мочанка, крупник – все это многочисленные гости не только пробовали, но и сами готовили.

Подходи, пробуй, хвали хозяйку. Таков девиз «Пикника по-белорусски». Мочанка, кишкс, полендвица, крупник – чего тут только нет. Каждое блюдо щедро приправлено традиционным юмором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале-1

Чтобы напечь столько блинов, Ирине Стрельчене понадобился целый день. Начинки грибные, творожные, маковые и медовые. Оладьи с этого стола расходились на ура.

Ирина Стрельченя, житель деревни Обухово:
Я вот всегда вспоминаю, как готовила моя бабушка, ведь я выросла в деревне. Я сидела грелась на той печке, которая пекла блины. И я всё это видела, я всё это запоминала.

И вообще я люблю всё, что связано с нашей землёй.

Немка Виола Мэсэчук на таком празднике впервые. Когда-то изучала в нашей стране гидротехническое зодчество. Сейчас приехала оценить его на легендарный Августовский канал.

А тут такая удача – самой стать частью национального праздника.

Виола Мэсэчук, турист (Германия):
Мы решили первую поездку в этой стране провести сюда к этому Августовскому каналу. Потому что мы дома читали о нём и решили посмотреть.

Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале-4

На пикнике гостям скучать без дела не пришлось. Испытать себя в конкурсе – мог каждый. Здесь учились взбивать масло и творог.

А здесь, на скорость поедали драники.

Кстати, именно драники туристы считают своеобразным кулинарным символом Беларуси. Готовить блюдо совсем не сложно, главное, использовать правильный ингредиент – картофель, выращенный на белорусской земле. Тогда и вкус будет настоящий.  

Распробовали белорусские драники и туристы из Калининграда. Светлана и Владимир, признаются, в России это блюдо встретишь не часто.

Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале-7

На августовский канал их привело любопытство – впечатления были на порядок выше ожиданий. Теперь будут рассказывать друзьям, что это место – к посещению обязательно.

Светлана Верхолаз, турист (Россия):
На самом деле, у нас ничего нет такого, как у вас, кроме сала. Сало белорусское, конечно, мы тоже покупаем, очень любим.

Но здесь оно со специфическим таким вкусом, совершенно родным.

Слава белорусских хозяек разлетелась на весь мир.  Богатый стол  к приходу гостей. А особенно, если повод для встречи – свадьба.

Белорусский пир на весь мир официально открыл туристический сезон на Августовском канале. Впереди – всё самое интересное.

# общество # Молодежные фестивали # Фотофакт # Ядвига Поплавская # Ирина Стрельченя # Виола Мэсэчук # Светлана Верхолаз

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