Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале
Новости Беларуси. «Пикник по-белорусски» сегодня дан официальный старт туристическому сезону на Августовском канале. У шлюза Домбровка развернулся настоящий пир с национальным колоритом.
Драники, мочанка, крупник – все это многочисленные гости не только пробовали, но и сами готовили.
Подходи, пробуй, хвали хозяйку. Таков девиз «Пикника по-белорусски». Мочанка, кишкс, полендвица, крупник – чего тут только нет. Каждое блюдо щедро приправлено традиционным юмором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы напечь столько блинов, Ирине Стрельчене понадобился целый день. Начинки грибные, творожные, маковые и медовые. Оладьи с этого стола расходились на ура.
Ирина Стрельченя, житель деревни Обухово:
Я вот всегда вспоминаю, как готовила моя бабушка, ведь я выросла в деревне. Я сидела грелась на той печке, которая пекла блины. И я всё это видела, я всё это запоминала.
И вообще я люблю всё, что связано с нашей землёй.
Немка Виола Мэсэчук на таком празднике впервые. Когда-то изучала в нашей стране гидротехническое зодчество. Сейчас приехала оценить его на легендарный Августовский канал.
А тут такая удача – самой стать частью национального праздника.
Виола Мэсэчук, турист (Германия):
Мы решили первую поездку в этой стране провести сюда к этому Августовскому каналу. Потому что мы дома читали о нём и решили посмотреть.
На пикнике гостям скучать без дела не пришлось. Испытать себя в конкурсе – мог каждый. Здесь учились взбивать масло и творог.
А здесь, на скорость поедали драники.
Кстати, именно драники туристы считают своеобразным кулинарным символом Беларуси. Готовить блюдо совсем не сложно, главное, использовать правильный ингредиент – картофель, выращенный на белорусской земле. Тогда и вкус будет настоящий.
Распробовали белорусские драники и туристы из Калининграда. Светлана и Владимир, признаются, в России это блюдо встретишь не часто.
На августовский канал их привело любопытство – впечатления были на порядок выше ожиданий. Теперь будут рассказывать друзьям, что это место – к посещению обязательно.
Светлана Верхолаз, турист (Россия):
На самом деле, у нас ничего нет такого, как у вас, кроме сала. Сало белорусское, конечно, мы тоже покупаем, очень любим.
Но здесь оно со специфическим таким вкусом, совершенно родным.
Слава белорусских хозяек разлетелась на весь мир. Богатый стол к приходу гостей. А особенно, если повод для встречи – свадьба.
Белорусский пир на весь мир официально открыл туристический сезон на Августовском канале. Впереди – всё самое интересное.