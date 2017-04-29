Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале

Подходи, пробуй, хвали хозяйку. Таков девиз «Пикника по-белорусски». Мочанка, кишкс, полендвица, крупник – чего тут только нет. Каждое блюдо щедро приправлено традиционным юмором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драники, мочанка, крупник – все это многочисленные гости не только пробовали, но и сами готовили.

Новости Беларуси. «Пикник по-белорусски» сегодня дан официальный старт туристическому сезону на Августовском канале. У шлюза Домбровка развернулся настоящий пир с национальным колоритом.

Чтобы напечь столько блинов, Ирине Стрельчене понадобился целый день. Начинки грибные, творожные, маковые и медовые. Оладьи с этого стола расходились на ура.

Ирина Стрельченя, житель деревни Обухово:

Я вот всегда вспоминаю, как готовила моя бабушка, ведь я выросла в деревне. Я сидела грелась на той печке, которая пекла блины. И я всё это видела, я всё это запоминала.

И вообще я люблю всё, что связано с нашей землёй.

Немка Виола Мэсэчук на таком празднике впервые. Когда-то изучала в нашей стране гидротехническое зодчество. Сейчас приехала оценить его на легендарный Августовский канал.

А тут такая удача – самой стать частью национального праздника.

Виола Мэсэчук, турист (Германия):

Мы решили первую поездку в этой стране провести сюда к этому Августовскому каналу. Потому что мы дома читали о нём и решили посмотреть.