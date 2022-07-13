Прямой эфир

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?

13 июля 2022 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каждый год ряды студотрядов пополняют тысячи молодых людей, которые хотят не просто бесцельно провести время, а подзаработать на мечту и познакомиться ближе с профессиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?-1

Только в Брестской области в 2022 году планируют трудоустроить свыше 4 000 молодых людей. Среди самых популярных профилей студотрядов – сельскохозяйственный.  

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?-4

«Берестье» – один из крупнейших и самых современных тепличных комбинатов в стране. В год заботливые руки выращивают до 10 тысяч тонн овощей. Для студотрядовцев это как раз отличная возможность. Уже пятый год здесь трудоустраивают молодежь.  

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?-7

Роман Пикалюк, бригадир открытого грунта тепличного комбината «Берестье»:  
Дети очень талантливые, работоспособные. Работают аккуратно, осторожно. В целом, я доволен. Это дополнительные руки, помощь в сезон.  

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?-10

Насколько это сложная работа?  

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?-13

Захар Онуфриюк, участник студенческого отряда:  
Работа, в принципе, несложная. Просто срезать капусту и очистить ее от грязных листьев. Заработать – это не одна из главных причин. Хочется также провести время в компании своих друзей. Пообщаться с ними, вместе работать, получать опыт работы.  

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?-16

Заявки на работу Белорусский союз молодежи собирает еще зимой, затем подбирает работодателей. Предложений на рынке труда для несовершеннолетних не так много, как, например, для студентов. Добавим, что график работы для школьников абсолютно гибкий: 4,5 часа в день. Выходные, как и положено, в субботу и воскресенье.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Захар Онуфриюк # Роман Пикалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля
12 июля 2022 19:12

Прошла жеребьёвка детского музыкального конкурса «Витебск-2022». Старт намечен на 13 июля

Мы столкнулись с небывалым уровнем угроз. К чему ведёт политика Запада и что Президент пообещал военным?
12 июля 2022 18:19

Мы столкнулись с небывалым уровнем угроз. К чему ведёт политика Запада и что Президент пообещал военным?

Стопроцентный триумф. Лидская школьница набрала 300 баллов по трём предметам ЦТ
12 июля 2022 17:52

Стопроцентный триумф. Лидская школьница набрала 300 баллов по трём предметам ЦТ