«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?

Новости Беларуси. Каждый год ряды студотрядов пополняют тысячи молодых людей, которые хотят не просто бесцельно провести время, а подзаработать на мечту и познакомиться ближе с профессиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Брестской области в 2022 году планируют трудоустроить свыше 4 000 молодых людей. Среди самых популярных профилей студотрядов – сельскохозяйственный.

«Берестье» – один из крупнейших и самых современных тепличных комбинатов в стране. В год заботливые руки выращивают до 10 тысяч тонн овощей. Для студотрядовцев это как раз отличная возможность. Уже пятый год здесь трудоустраивают молодежь.

Роман Пикалюк, бригадир открытого грунта тепличного комбината «Берестье»:

Дети очень талантливые, работоспособные. Работают аккуратно, осторожно. В целом, я доволен. Это дополнительные руки, помощь в сезон.

– Насколько это сложная работа?

Захар Онуфриюк, участник студенческого отряда:

Работа, в принципе, несложная. Просто срезать капусту и очистить ее от грязных листьев. Заработать – это не одна из главных причин. Хочется также провести время в компании своих друзей. Пообщаться с ними, вместе работать, получать опыт работы.