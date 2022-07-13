«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах?

Новости Беларуси. Каждый год ряды студотрядов пополняют тысячи молодых людей, которые хотят не просто бесцельно провести время, а подзаработать на мечту и познакомиться ближе с профессиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Каждый год ряды студотрядов пополняют тысячи молодых людей, которые хотят не просто бесцельно провести время, а подзаработать на мечту и познакомиться ближе с профессиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Брестской области в 2022 году планируют трудоустроить свыше 4 000 молодых людей. Среди самых популярных профилей студотрядов – сельскохозяйственный.
«Берестье» – один из крупнейших и самых современных тепличных комбинатов в стране. В год заботливые руки выращивают до 10 тысяч тонн овощей. Для студотрядовцев это как раз отличная возможность. Уже пятый год здесь трудоустраивают молодежь.
Роман Пикалюк, бригадир открытого грунта тепличного комбината «Берестье»:
Дети очень талантливые, работоспособные. Работают аккуратно, осторожно. В целом, я доволен. Это дополнительные руки, помощь в сезон.
– Насколько это сложная работа?
Захар Онуфриюк, участник студенческого отряда:
Работа, в принципе, несложная. Просто срезать капусту и очистить ее от грязных листьев. Заработать – это не одна из главных причин. Хочется также провести время в компании своих друзей. Пообщаться с ними, вместе работать, получать опыт работы.
Заявки на работу Белорусский союз молодежи собирает еще зимой, затем подбирает работодателей. Предложений на рынке труда для несовершеннолетних не так много, как, например, для студентов. Добавим, что график работы для школьников абсолютно гибкий: 4,5 часа в день. Выходные, как и положено, в субботу и воскресенье.