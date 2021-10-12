Набор ингредиентов стандартный. Приготовили осенний пирог с шеф-поваром

Пирог, который поднимет настроение и согреет в дождливый осенний день. Готовится проще простого, а съедается до последней крошки. Не требует больших затрат и прост в приготовлении. Яблочный пирог как ничто другое ассоциируется у нас с осенью.

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана «Вelieve»:

Здравствуйте, сегодня мы приготовим яблочно-вишневый пирог на сметане. Для этого нам понадобится: мука, экстракт ванилина, соль, яйца, яблоки, вишня, сметана, сахар.

Стандартный набор ингредиентов. Приготовление пирога начинаем с того, что смешиваем яйца с сахаром и хорошенько взбиваем все миксером. Вадим Парханович:

Добавляем экстракт ванилина и сметаны и продолжаем взбивать.

В полученную смесь добавляем соль, муку, немного разрыхлителя и все перемешиваем. После того, как тесто готово, займемся осенним урожаем. Яблоки необходимо нарезать тонкими ломтиками.

Вадим Парханович:

Смазываем форму маслом и посыпаем манной крупой. Выливаем половину теста в подготовленную форму, добавляем яблоки, вишню и выливаем вторую половину.

Отправляем наш пирог в духовку на 30 минут запекаться при 180 градусах. Спустя полчаса можно наслаждаться ароматом осеннего пирога. Но для начала добавим одну деталь: посыпаем пирог сахарной пудрой и подаем к столу. Такое угощение удивит даже самых изысканных гурманов. Вадим Парханович:

Наш пирог готов. Всем приятного аппетита.