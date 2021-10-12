Набор ингредиентов стандартный. Приготовили осенний пирог с шеф-поваром

Пирог, который поднимет настроение и согреет в дождливый осенний день. Готовится проще простого, а съедается до последней крошки. Не требует больших затрат и прост в приготовлении. Яблочный пирог как ничто другое ассоциируется у нас с осенью.
Пирог, который поднимет настроение и согреет в дождливый осенний день. Готовится проще простого, а съедается до последней крошки. Не требует больших затрат и прост в приготовлении. Яблочный пирог как ничто другое ассоциируется у нас с осенью.
Вадим Парханович, шеф-повар ресторана «Вelieve»:
Здравствуйте, сегодня мы приготовим яблочно-вишневый пирог на сметане. Для этого нам понадобится: мука, экстракт ванилина, соль, яйца, яблоки, вишня, сметана, сахар.
Стандартный набор ингредиентов. Приготовление пирога начинаем с того, что смешиваем яйца с сахаром и хорошенько взбиваем все миксером.
Вадим Парханович:
Добавляем экстракт ванилина и сметаны и продолжаем взбивать.
В полученную смесь добавляем соль, муку, немного разрыхлителя и все перемешиваем. После того, как тесто готово, займемся осенним урожаем. Яблоки необходимо нарезать тонкими ломтиками.
Вадим Парханович:
Смазываем форму маслом и посыпаем манной крупой. Выливаем половину теста в подготовленную форму, добавляем яблоки, вишню и выливаем вторую половину.
Отправляем наш пирог в духовку на 30 минут запекаться при 180 градусах. Спустя полчаса можно наслаждаться ароматом осеннего пирога. Но для начала добавим одну деталь: посыпаем пирог сахарной пудрой и подаем к столу. Такое угощение удивит даже самых изысканных гурманов.
Вадим Парханович:
Наш пирог готов. Всем приятного аппетита.
Аромат пирога никого не оставит равнодушным. Пальчики оближешь. Впрочем, ресторан «Believe» в Ратомке славится не только вкусной кухней, но и изысканным интерьером. Пространство оформлено в выдержанном загородном стиле. Вас удивит элегантная мебель и предметы ручной работы. В загородном комплексе можно не только вкусно поесть, но и отметить новогодний корпоратив, свадьбу, день рождения, семейное торжество. А также покататься на лошадях. Здесь вы найдете все составляющие для идеального праздника.
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