Необычный конкурс организовали специалисты из Программы ООН по окружающей среде. Вознаграждение - 2 тысячи долларов

Новости Беларуси. Пополнить семейный бюджет на 2 тысячи долларов могут юные художники. Такую сумму предлагают за изображение продовольственных отходов. Необычный конкурс организовали специалисты из Программы ООН по окружающей среде.

Участвовать приглашают детей со всего мира от 6 до 14 лет. Работы на темы «Сохраним планету, не выбрасывая еду» и «Выбрасывая еду, мы загрязняем планету» нужно прислать до 15 марта.

Кроме денежного вознаграждения, победителю оплатят поездку на торжественную церемонию.

К слову, конкурс рисунков проводят с 1991 года. За это время в нем приняли участие более 3 млн. детей из 150 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.