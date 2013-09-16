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Необычный конкурс организовали специалисты из Программы ООН по окружающей среде. Вознаграждение - 2 тысячи долларов

16 сентября 2013 08:29
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Новости Беларуси. Пополнить семейный бюджет на 2 тысячи долларов могут юные художники. Такую сумму предлагают за изображение продовольственных отходов. Необычный конкурс организовали специалисты из Программы ООН по окружающей среде.

Участвовать приглашают детей со всего мира от 6 до 14 лет. Работы на темы «Сохраним планету, не выбрасывая еду» и «Выбрасывая еду, мы загрязняем планету»  нужно прислать до 15 марта.

Кроме денежного вознаграждения, победителю оплатят поездку на торжественную церемонию.

К слову, конкурс рисунков проводят с 1991 года. За это время в нем приняли участие более 3 млн. детей из 150 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ООН

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