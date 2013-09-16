Новости Беларуси. К Европейской неделе мобильности присоединяется Беларусь.

Так, в Новополоцке в ближайшие дни пройдет целый ряд массовых мероприятий - круглые столы, конкурсы и флешмобы. Также состоятся тематический велопробег и акция «Бесплатный проезд». А кульминацией 22 сентября станет Всемирный день без автомобиля. Это общеевропейская кампания, цель которой – привлечь внимание к проблеме загрязнения атмосферы.

Акция пройдёт, в том числе, и в столице. Водителям рекомендуют в это воскресенье отказаться от личного автотранспорта, пользоваться общественным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.