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К Европейской неделе мобильности присоединяется Беларусь

16 сентября 2013 08:19
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Новости Беларуси. К Европейской неделе мобильности присоединяется Беларусь.

Так, в Новополоцке в ближайшие дни пройдет целый ряд массовых мероприятий - круглые столы, конкурсы и флешмобы. Также состоятся тематический велопробег и акция «Бесплатный проезд». А кульминацией 22 сентября станет Всемирный день без автомобиля. Это общеевропейская кампания, цель которой – привлечь внимание к проблеме загрязнения атмосферы.

Акция пройдёт, в том числе, и в столице. Водителям рекомендуют в это воскресенье отказаться от  личного автотранспорта, пользоваться общественным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Акции

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