День города-2013 в Минске: автомобили ветеранам войны в Афганистане, открытие первых арендных домов и многое другое

Новости Беларуси. Минск отмечает День города. История праздника в современном виде началась в 2001 году. С того времени вторая суббота сентября для столицы – день особый.

В нынешнем году Минск отмечает 946-летие с даты первого упоминания в «Повести временных лет». За почти 10-вековую историю город не раз был разрушен и возрожден из руин. Но сегодня он – один из красивейших в Европе.

Празднование Дня города традиционно началось с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». Руководство столицы, представители администраций районов, ветераны почтили память тех, кто воевал за Победу и отстаивал независимость нашей страны.

Майя Шихлина, председатель правления Минского городского отделения ОО «Белорусский фонд мира»:

Сегодня, когда руководство города, невзирая на капризы погоды, настолько достойно организовало этот праздник, именно когда представлена позиция возложения венков и от руководства города, и от всех районов города, и от общественных организаций. И народ сам сюда пришел.

После возложения цветов мэр города поздравил воинов-интернационалистов с 20-летием со дня образования Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Подарками к юбилею стали ключи от автомобилей с ручным управлением. Каждая машина сделана специально для ее владельца.

Михаил Быков, ветеран войны в Афганистане:

Вот такие прекрасные автомобили вручены воинам-афганцам. Это не последние автомобили, поскольку сегодня вручены восьми человекам, ребятам, получившим ранения. И две машины будут вручены еще попозже.

Александр Рачко, ветеран войны в Афганистане:

Очень здорово. Приятно получить такой подарок в сегодняшний день. Ну что, спасибо городу, что есть внимание, не забывают.

Ко Дню города в Минске приурочено и открытие объектов социальной инфраструктуры. Первые два арендных дома сдали 14 сентября в столице.

В 19-этажных зданиях – 262 квартиры, в которых от одной до трех комнат. В них будут жить программисты, резиденты Парка высоких технологий. Высотки как раз расположены на его территории.

Здания не только качественные, но и «умные»: в помещениях установлены регулируемые батареи и счетчики тепла. Не уступает и отделка самих квартир.

Жильцы арендного дома:

Для нас это очень радостно, потому что мы снимали квартиру и сейчас для нас немножко расширенный вариант, то есть мы получаем двухкомнатную, и с малышом это, действительно, очень важно. Потому что малыш растет, ему надо много пространства.

Получили двухкомнатную квартиру, как и хотели. С замечательной планировкой, можем жить в комфортных условиях. Хорошая очень возможность. У нас сегодня годовщина свадьбы. Мы очень счастливы.

Стоимость аренды в таком доме на порядок ниже рыночной. Так, за «однушку» жильцы будут платить около миллиона. Все полученные средства пойдут в госбюджет. Часть из них потратят на строительство новых арендных домов.

Только в этом квартале «Магистр» таких зданий будет девять. Одно из них сдадут до конца года. Кроме того, строительство арендных домов ведется в Чижовке и Шабанах.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы очень удовлетворены тем, что в практическом плане начала работать та стратегическая программа по строительству арендного жилья в городе Минске, в Республике Беларусь, которую именно вот здесь, в столице Республики Беларусь, в Первомайском районе обозначил буквально несколько месяцев назад глава нашего государства. Для нас очень символично, что в городе получили постоянную прописку, и укрепляется работа компаний, которые связаны с информационными технологиями, с теми перспективными направлениями в современных экономических процессах, которые происходят во всем мире.

В День города в столице организовано более 70 мероприятий. Среди них театральный фестиваль, рыцарский турнир и соревнования по силовому экстриму. Большинство из них проходят в районах Минска. Значительное количество мероприятий – на территории Верхнего города. Площадки будут работать до позднего вечера.

Стартовали празднования с мероприятия отнюдь необычного. Со свадьбы. А точнее, с нескольких. Сразу девять пар утром в День города сочетались браком в зале филармонии на площади Свободы. Причем, по шляхетским традициям, с оркестром. После импровизированного ЗАГСа – подарок от простых минчан. Танец. Очень современный.

Кстати, все новобрачные – минчане – по традиции выпустили в небо белых голубей – символ любви и благополучия. Большинство пар этот день для свадьбы выбрали случайно. Но в том, что день рождения семьи совпал с таким же праздником для города – видят свой смысл.

Семья Вайнюнских:

Кольцо и свадьба в таком шикарном месте, на таком мероприятии, думаю, придаст нам уверенности и веры в себя на всю будущую жизнь.

14 сентября столица примерила на себя сразу несколько нарядов: «театральный», «музейный» и «спортивный».

Одной из основных праздничных точек стала площадка у Дворца Спорта. Здесь практически с самого утра работала сцена, где каждый желающий мог попробовать себя в танцах. Такая хореографическая программа особо понравилась молодежи. Причем, веселиться им не помешала даже пасмурная погода.

Тут же неподалеку для минчан и гостей столицы были организованы и спортивные развлечения. Около полудня здесь стартовал международный чемпионат по силовому экстриму. За звание лучшей боролись четыре команды: самые сильные люди Беларуси, России, Украины и Литвы.

Сергей Лепешко, председатель Белорусской федерации силового экстрима:

Трое белорусов, трое иностранцев. И здесь выступает сейчас спортсмен из Литвы – Видас Блекайтис, который является элитой мирового стронговского спорта.

На глазах у изумленной публики силачи соревновались в выносливости, силе и скорости.

Видас Блекайтис, чемпион мира по стронг-спорту (Литва):

Чтобы все были веселые, чтоб погода была получше, чтобы те люди, которые пришли на это мероприятие, были довольны нашим выступлением.

Необыкновенно красочной 14 сентября стала и пешеходная улица Карла Маркса. На ней проходят финальные мероприятия проекта «Уличный театр в Минске». Карнавальным шествием от Михайловского сквера до до перекрестка Маркса и Комсомольской прошли артисты из Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Зрители могли увидеть практически все элементы лицедейского искусства: буффонада, интерактивный и экспериментальный пластический театр, клоунада. На самой Карла Маркса в течение двух дней у минчан будет возможность принять участие в мастер-классах театрального мастерства.

Весело сегодня было и в студенческой деревне. Здесь на рок-концерт пришло 5 тысяч человек. Это мероприятие стало самым масштабным. Для зрителей приготовили конкурсы и подарки. На сцену вышли звезды эстрады.

Минчане могли 14 сентября проследить и историю столицы от раннего Средневековья до времен Второй Мировой войны. В средневековых кольчугах сражались рыцари у стелы «Минск – город-герой». Представители былых эпох воссоздали исторические битвы и обучали минчан средневековым танцам. Кроме того, на фесте шоу устроили и роты почетного караула разных времен. Примечательно – их костюмы созданы вручную. Кстати, основная концертная программа на этой площадке еще впереди. Финальным аккордом вечером станет огненное шоу.

Егор Жучков, участник фестиваля исторической реконструкции «Минск исторический»:

Мы спрабуем паказаць карцінку нашым жыхарам горада, гледачам, як яно было ў Сярэднявеччы. Як раз паказваем Мінск гістарычны такім, як ен быў.

День города праздновать продолжают и сейчас. Вечером – кульминация мероприятий. Будет куда пойти – вплоть до понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.