14 сентября прошла церемония вручения наград «Минчанин года». Кто получил почетное звание?

Новости Беларуси. В эти минуты в Театре оперы и балета идет церемония вручения наград «Минчанин года». Это почетное звание присваивают жителям столицы за труд и особый личный вклад в развитие города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Лавда, руководитель сети ресторанов и закусочных Минска:

«Минчанин года», конечно, это заслуга не только моя, а всего моего коллектива, моих сотрудников, им огромное спасибо. Также надеюсь, что будем радовать наших гостей столицы и жителей города нашими лучшими заведениями, открытиями и к чемпионату мира мы планируем открыть до 25 объектов.

Франц Тарасевич, водитель троллейбуса, «Минчанин года – 2013»:

Ну, как я могу себя хвалить? Это начальство, они так решили: достоин звания. А я причем? Я просто работаю, стараюсь без проблем.

Последний рабочий предпраздничный день Франца Болеславовича проходит в штатном режиме. Первоклассный водитель троллейбуса вниманием прессы не избалован, но повод заглянуть в кабину с камерой нашелся. Как-никак «Минчанин года – 2013».

Франц Тарасевич за баранкой «рогатого транспорта» больше 35 лет, и уже 4 года, как на пенсии: с учетом вредного производства она наступает на пять лет раньше обычного. Утро водителя начинается в 3 ночи. Первый рейс в начале шестого. Работает в две смены.

Франц Тарасевич:

Тут же две дороги, нужно смотреть и на дорогу, и на провода. Если отклонишься подальше, то и улетишь. Транспорта наставят – не объехать. Пытаются объехать – и оторвался.

64 троллейбус выдвигается из спальника. Потому для многих жителей района перевозчик Тарасевич, как личный водитель.

Франц Тарасевич:

Уважаемые пассажиры! Поздравляю вас с наступающим праздником города!

Слава в его работе, говорит, ни к чему, ведь отвлекать водителя во время движения категорически возбраняется. Впрочем, вряд ли вообще его пассажиры догадываются, что у штурвала почетный минчанин. А вот была бы шильда, может хоть «зайцев» меньше ездило! Совесть-то – лучший контролер.

По традиции, это уже 13 лет к ряду, в День города в столице с пометкой «за высокие достижения в труде, значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие» городские власти присваивают почетное звание «Минчанин года».

Владимир Минченя, профессор кафедры конструирования и производства приборов БНТУ:

Эта награда почетная и в то же время ответственная, требует еще больше работоспособности на благо нашей родины, нашей столицы, города Минска. Мы работаем в области разработки медицинских изделий, в частности нам удалось разработать очень хорошую конструкцию графт-стента для лечения аортальных заболеваний. И в этом году мы эту разработку закончили и оформляем документы для получения разрешения Минздрава для клинического испытания и применения.

Для Татьяны Александровны почетное звание, как дополнительный поршень в двигателе ее дела. Профессиональный путь она прошла, не перескакивая лестницы: от официантки до директора сети ресторанов и закусочных.

Татьяна Лавда:

Открывая этот объект, мы внесли весь колорит из белорусских деревень. Вот этот ручник – это моей прабабушки. Я его привезла из деревни. Картина, которой тоже неизвестно, сколько лет, тоже с собственной стены в деревне снята.

Без преувеличения, ее рестораны – ее жизнь. За три года, что Татьяна руководит сетью точек общепита, одноименные заведения молниеносно размножаются по столице.

Татьяна Лавда:

К чемпионату мира мы планируем уже открыть 27 объектов в целом. То есть мы активно развиваемся, расширяемся, стараемся открыться сейчас в спальных районах.

Начали изучать сейчас спрос наших гостей: все-таки, кроме пиццы, что же они любят? И решили, что все-таки нам нужно делать белорусскую кухню.

Немудрено, в меню: цепеллины, картофельные пирожки, драники со всевозможными начинками – одним словом, ставка на национальную кухню стала выигрышной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.