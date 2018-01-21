До 16 градусов мороза ожидается в Беларуси в понедельник 22 января

Новости Беларуси. В Беларуси снова похолодает.

21 января на территории Беларуси будет облачно с прояснениями. В некоторых районах будет идти небольшой снег, ожидается слабый туман. На дорогах местами гололедица. Слабый ветер. В ночное и утреннее время температура упадёт до -3..-8°С. Во второй половине дня потеплеет до 0..-6°С. Будет расти атмосферное давление.

В понедельник в некоторых районах кратковременно пройдёт небольшой снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. В ночные и утренние часы возможно понижение температуры до -6..-12°С, при прояснениях до -13..-16°С градусов. Днём максимальная температура составит -3..-9°С.

23 января осадков практически не будет. На некоторых участках дорог гололедица. Ночью столбик термометра упадёт до -15..-18°С. Днём немного потеплеет и температура воздуха составит -3..-9°С.