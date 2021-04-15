«Необходимо прекратить разговор». Что делать, если вам позвонили кибермошенники

Новости Беларуси. Профилактика и противодействие. В 2020 году в Минской области выявлено более 3 300 случаев киберпреступлений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это в четыре раза больше, чем в 2019-м.

Среди наиболее частых – хищение денежных средств с банковских карт, незаконный доступ к личным данным интернет-пользователей. Больше всего преступлений в сети зафиксировано в Минском, Борисовском, Молодечненском и Солигорском районах. Поэтому правоохранители регулярно проводят профилактические мероприятия на предупреждение. Особое внимание пенсионерам и несовершеннолетним.

Андрей Березка, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома:

Наша самая основная задача – это разъяснять несовершеннолетним (учащиеся средних учебных заведений, учащиеся наших лицеев, также учебных заведений, которые расположены на территории Минской области) об именно способах совершения данных преступлений и той ответственности, которой они подлежат. Они должны знать, что возраст наступления уголовной ответственности по данной статье уже наступает с 14 лет.

Дмитрий Дудков, начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Миноблисполкома:

Самая основная рекомендация – это, во-первых, всегда бдительными быть, внимательными. Смотреть, кто звонит, какую информацию вам предоставляют, какую сообщают. Если вам поступил какой-то звонок подобного рода или из правоохранительных органов, или из банковских учреждений о якобы возможных списаниях, в любом случае вам необходимо прекратить разговор, лично обратиться в те органы и уточнить более детальную информацию.