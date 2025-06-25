Форум регионов Беларуси и России начинает работу в Нижнем Новгороде

Одно из ключевых событий в ежегодном графике союзной интеграции. Форум регионов Беларуси и России начинает сегодня, 25 июня, работу в Нижнем Новгороде. С белорусской стороны он проходит под эгидой Совета Республики, с российской – Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году главная тематика – «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства». В деловой программе форума – семь секционных заседаний.

Они охватывают ключевые направления российско-белорусского сотрудничества: правовое обеспечение Союзного государства, межрегиональное взаимодействие, роль молодежи в развитии трансграничных связей, АПК, промышленная кооперация и технологический суверенитет, вклад культуры и просвещения в общее будущее, молодежная политика и демографическое развитие. Каждый Форум регионов вносит весомый вклад в сотрудничество Беларуси и России, стимулирует совместную последовательную работу в гуманитарной, торгово-экономической, инвестиционной сферах. В Нижнем Новгороде планируют подписать более 100 контрактов на сумму свыше 700 миллионов рублей.