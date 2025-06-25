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Во Франции социалистическая партия инициирует голосование по вотуму недоверия правительству

25 июня 2025 06:26
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Во Франции социалисты объявили войну правительству. Лидер фракции намерен инициировать седьмую по счету процедуру вотума недоверия кабинету министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции социалистическая партия инициирует голосование по вотуму недоверия правительству-2

Камень преткновения – нарушение обещания предоставить парламенту возможность решить судьбу пенсионной реформы, а именно главного ее пункта – о повышении возраста выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет к 2030 году. По мнению социалистов, инициатива навязана парламенту без учета мнения депутатов, чем часто грешит премьер-министр Франсуа Байру, ссылаясь на то, что это его конституционное право. Профсоюзы и левые силы требуют пересмотра решения. За это выступают и большинство французов. Однако президент и премьер твердо стоят на своем: повышение пенсионного возраста, а значит урезание соцрасходов – единственный путь к спасению экономики Франции.

# франция

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