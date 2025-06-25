Прямой эфир

Страны Прибалтики, Польша и Финляндия готовы заминировать районы вдоль границ с Россией

25 июня 2025 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Страны Прибалтики, Польша и Финляндия рассматривают радикальные меры для сдерживания мнимой угрозы с Востока. Речь о минировании всех приграничных территорий с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Прибалтики, Польша и Финляндия готовы заминировать районы вдоль границ с Россией-2

Сообщается, что военные эксперты этих стран уже проводят оценку участков границы. На реализацию плана потребуются значительные средства. Так, Литва планирует тратить 5,5 % своего ВВП на оборону и уже выделила 800 миллионов евро на производство средств уничтожения живой силы противника. В такую систему должны войти мины, противотанковые заграждения, беспилотники и дальнобойное оружие.

# Международная политика # Россия # Польша # Финляндия

Другие новости рубрики

Все новости
Могут ли сосуществовать Иран и Израиль на Ближнем Востоке? Рассказал Андрей Лазуткин
24 июня 2025 19:21

Могут ли сосуществовать Иран и Израиль на Ближнем Востоке? Рассказал Андрей Лазуткин

Лазуткин: конфликт Израиля и Ирана – это договорной матч Трампа
24 июня 2025 18:20

Лазуткин: конфликт Израиля и Ирана – это договорной матч Трампа

Какие задачи ставит себе Иран после объявленного перемирия с Израилем? Мнение Андрея Лазуткина
24 июня 2025 18:17

Какие задачи ставит себе Иран после объявленного перемирия с Израилем? Мнение Андрея Лазуткина