Страны Прибалтики, Польша и Финляндия готовы заминировать районы вдоль границ с Россией

Страны Прибалтики, Польша и Финляндия рассматривают радикальные меры для сдерживания мнимой угрозы с Востока. Речь о минировании всех приграничных территорий с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что военные эксперты этих стран уже проводят оценку участков границы. На реализацию плана потребуются значительные средства. Так, Литва планирует тратить 5,5 % своего ВВП на оборону и уже выделила 800 миллионов евро на производство средств уничтожения живой силы противника. В такую систему должны войти мины, противотанковые заграждения, беспилотники и дальнобойное оружие.