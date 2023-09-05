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«Неморшанский сад» готов на 80%. Как сейчас выглядят станции Зеленолужской линии? Спустились под землю и узнали

05 сентября 2023 12:16
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Одна из самых востребованных транспортных артерий столицы. Минский метрополитен вскоре пополнится новыми станциями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительство третьей линии не останавливается ни на минуту.

Как ожидается, уже к концу 2024 года поезда пойдут по южной стороне Зеленолужской ветки. Готовятся также прокладывать подземку в сторону микрорайона Зеленый Луг. В работе не только строители, но и дизайнеры.

Спустилась в строящиеся перегоны и узнала, как будут выглядеть новые станции, Влада Родовская.

«Неморшанский сад» готов на 80%. Как сейчас выглядят станции Зеленолужской линии? Спустились под землю и узнали-1

Самая свежая из трех линий столичной подземки – Зеленолужская. До запуска нового участка остается не так много времени. Строители не упускают ни минуты, работа на площадке кипит каждый день. Чтобы увидеть, как проходит процесс, в числе первых мы отправляемся под землю. Станция «Неморшанский сад» – готовность около 80 %.

«Неморшанский сад» готов на 80%. Как сейчас выглядят станции Зеленолужской линии? Спустились под землю и узнали-4

Влада Родовская, корреспондент:
Внутри платформы уже идет чистовая отделка стены подготовлены под окраску, устанавливают подъемники. Кстати, по задумке эта станция будет напоминать сад. Колонны превратятся в деревья, а потолок покроется зеленой «кроной».

Подробности в видеоматериале.

# Минское метро # общество # Влада Родовская # Георгий Протасов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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