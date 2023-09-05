«Неморшанский сад» готов на 80%. Как сейчас выглядят станции Зеленолужской линии? Спустились под землю и узнали

Одна из самых востребованных транспортных артерий столицы. Минский метрополитен вскоре пополнится новыми станциями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительство третьей линии не останавливается ни на минуту.

Как ожидается, уже к концу 2024 года поезда пойдут по южной стороне Зеленолужской ветки. Готовятся также прокладывать подземку в сторону микрорайона Зеленый Луг. В работе не только строители, но и дизайнеры.