Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

Прогноз погоды в Беларуси с 5 по 11 мая. Влияние антициклона продолжится. Наша страна ощутит очередное понижение температур, как днем, так и в ночные часы. Дополнят общую картину также осадки в виде дождя и грозы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Затронут они по большей мере Витебский регион. В остальных областях будут зафиксированы преимущественно в начале недели. В остальном обстановка обещает сохраниться солнечной. Всерьез ощутить похолодание доведется ближе к среде – 8 мая столбик термометра днем достигнет отметки в 10-12 градусов, ночью – от 2 до 4 градусов выше нуля. В четверг, 9 мая, праздничное настроение в стране будет дополнено очередным температурным ростом на 2 градуса. Последующие дни отличатся еще большим значением. Небольшой дождь ожидает лишь город Витебск, при этом погода будет отмечена преимущественно ясная.

Подробный прогноз по областям страны.