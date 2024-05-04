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Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

04 мая 2024 15:27
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Прогноз погоды в Беларуси с 5 по 11 мая. Влияние антициклона продолжится. Наша страна ощутит очередное понижение температур, как днем, так и в ночные часы. Дополнят общую картину также осадки в виде дождя и грозы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-1

Затронут они по большей мере Витебский регион. В остальных областях будут зафиксированы преимущественно в начале недели. В остальном обстановка обещает сохраниться солнечной. Всерьез ощутить похолодание доведется ближе к среде – 8 мая столбик термометра днем достигнет отметки в 10-12 градусов, ночью – от 2 до 4 градусов выше нуля. В четверг, 9 мая, праздничное настроение в стране будет дополнено очередным температурным ростом на 2 градуса. Последующие дни отличатся еще большим значением. Небольшой дождь ожидает лишь город Витебск, при этом погода будет отмечена преимущественно ясная.

Подробный прогноз по областям страны.

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-4

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-6

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-8

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-10

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-12

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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