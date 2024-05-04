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МВД Беларуси запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог

04 мая 2024 15:25
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Министерство внутренних дел запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог. Заявки можно оставлять по будням по единому номеру, после обработки по каждому факту примут меры для устранения недостатков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Беларуси запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог-1

Отметим, вопрос ремонта дорог находится в поле зрения в том числе Комитета госконтроля Беларуси. В апреле на сайте ведомства действовала онлайн-панель, которой воспользовались и оставили жалобы более 300 человек. Чаще всего сообщали о дефектах на городских, а также сельских дорогах. Обращения направлены компетентным организациям, КГК будет осуществлять контроль до момента решения имеющихся недостатков.

Напомним, в марте глава государства поручил восстановить и привести в порядок все дорожные покрытия. Как накануне сообщали в Минтрансе, масштабный ямочный ремонт близится к завершению. Всего с начала 2024 года на ключевых автомагистралях дорожники устранили более 350 тысяч квадратных метров дефектов. Тем не менее актуальным остается вопрос качества.

Лукашенко: вот вам и Год качества! Человек едет по дороге – яма на яме! Подробности.

МВД Беларуси запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог-4

Работы по текущему капремонту дорог продолжаются. Погодные условия в 2024 году значительно увеличили износ дорожного полотна. Так, после осмотра службами в восстановлении нуждается более 6 миллионов квадратных километров. Плановый ремонт продолжится до начала следующего отопительного сезона. Какой магистрали отдать приоритет, определяют местные власти.

# Автодороги Беларуси # общество

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