Военный парад в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Рассказываем, как это будет

Новости Беларуси. Главный праздник суверенная Беларусь отмечает с большим размахом. Центральным событием этого дня станет военный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действо у стелы «Минск – город-герой» начнется в 21:00. Время несколько непривычное, последние годы парад в День Независимости проходил утром. В чем же причина перемен? Подробности в видеоматериале Юлии Бешановой.

Юлия Бешанова, СТВ:

Действительно, этот вопрос в последние дни стал самым популярным и самым часто задаваемым. Дело в том, что в год 75-летия освобождения Беларуси организаторы решили, что военный парад должен выглядеть максимально зрелищно и масштабно. Именно при таком вечернем освещении и техника, и парадные коробки будут выглядеть максимально ярко и интересно.

Протяженность танковой колонны – почти 3 километра. Нам покажут на 40 образцов техники больше, чем в 2018 году. Начнет шествие авиационный парад. Всего в небе над Минском увидим порядка 50 машин.

Дальше проследуют пешие интернациональные колонны: в «коробках» традиционно военнослужащие России и Китая. Кроме того, в этом году с белорусскими военнослужащими пройдут расчеты из Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Будет и три женских «коробки». Те, кто отвечают за обмундирование, обещают, что в этом году туфли будут гораздо удобнее и девушки не будут их терять.

Уже традиционно механизированную колонну возглавит механизированный танк Т-34. Свое право быть первым он заслужил 75 лет назад, когда 60-километрового броска ворвался в тогда еще захваченный Минск. Кстати, раскраска – полностью восстановленная по образцам военной техники. А дальше – 280 образцов военных машин. Что любопытно, в 2019-м покажут на 70 % больше модернизированной техники.