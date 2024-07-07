Легенды белорусского и российского футбола возложили цветы к мемориалу в «Хатыни»

Когда спорт объединяет. Митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны прошел в Хатыни. Отдать дань уважения погибшим приехали легенды белорусского и российского футбола, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К обелиску легли алые цветы в память обо всех безвременно ушедших, замученных и зверски убитых нацистами. Некоторые российские футболисты побывали здесь впервые. Их глубоко впечатлили эти печальные страницы нашей истории. В Хатыни каратели заживо сожгли 149 человек: мужчин, женщин, детей и стариков. Факт столь бесчеловечной массовой коллективной казни не может оставить равнодушным. В этом месте к каждому приходит осознание, как важно не забыть об этих скорбных событиях, чтобы история не повторилась.

Руслан Пименов, российский футболист:

Посчастливилось посетить этот мемориал. В памяти наш народ это все объединяет, большая война была. Поэтому в таких местах нужно быть. Надеюсь, молодежи здесь будет больше, потому что историю надо знать.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Приезжают к нам гости, будь то спортсмены, деятели культуры, политики, они посещают такие памятные места. Это дань памяти, уважения, это важно для нас, для них. Поэтому данное мероприятие не стало исключением. Мы с вами видели, как были тронуты наши гости.