В Столбцовском районе прошли соревнования бригад скорой медицинской помощи
Столбцовский район собрал на своей земле настоящих профессионалов. Тех, кто всегда стоит на страже здоровья, а иногда и жизни людей. Здесь проходят Открытые соревнования бригад службы скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они объединили представителей не только из Беларуси, но и России. На эстафету вышли врачи из Волгограда и Санкт-Петербурга. Всего заявлено 17 бригад. Все специалисты высокого уровня. Для каждой команды несколько этапов соревнований и своя смоделированная ситуация. Главная задача – продемонстрировать слаженность и оперативность оказания помощи.
Елизавета Дейнеко, фельдшер выездной бригады Минского областного центра скорой медицинской помощи:
Я работаю четвертый год, шла на работу осознанно, поэтому к работе стараюсь относиться ответственно. Мне очень нравится. На соревнованиях первый раз. Меня подбила моя коллега на эту авантюру. Мне пришлось согласиться, я считаю, что мы готовы.
Юлия Околович, фельдшер выездной бригад Минского областного центра скорой медицинской помощи:
Я была в прошлом году как зритель, смотрела республиканские соревнования. Мне очень понравилась идея проведения. И как бригады себя проявляли. Поэтому захотелось побыть в качестве участника.
Реанимационные, педиатрические, бригады интенсивной терапии – только в Минской области работает около 140 служб скорой медицинской помощи. Подобные учения помогут отработать навыки работы в нестандартных ситуациях и оценить опыт коллег.