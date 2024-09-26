В Столбцовском районе прошли соревнования бригад скорой медицинской помощи

Столбцовский район собрал на своей земле настоящих профессионалов. Тех, кто всегда стоит на страже здоровья, а иногда и жизни людей. Здесь проходят Открытые соревнования бригад службы скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они объединили представителей не только из Беларуси, но и России. На эстафету вышли врачи из Волгограда и Санкт-Петербурга. Всего заявлено 17 бригад. Все специалисты высокого уровня. Для каждой команды несколько этапов соревнований и своя смоделированная ситуация. Главная задача – продемонстрировать слаженность и оперативность оказания помощи.