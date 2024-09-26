В Минской области накопано 526 тысяч тонн сахарной свёклы

В Минской области накопано 526 тысяч тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность составляет почти 400 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А всего в центральном регионе корнеплод выращивают аграрии 14 районов. В Клецком – это хозяйство «Племенной завод Красная Звезда». Под сладкие корнеплоды отведено 650 гектаров. Также сейчас убирают и кукурузу. Подробнее – в материале Дарьи Авсюк.

В хозяйстве «Племенной завод Красная Звезда» самый разгар работ. Сейчас сосредоточены на уборке сахарной свеклы, площадь которой составляет 650 гектаров. Кстати, в следующем году ее планируют увеличить до 850. Урожайность тоже радует – порядка 550 центнеров с гектара. Сырье поставляют на Городейский и Слуцкий комбинаты. За рулем комбайна – опытный механизатор Виктор Новик. Для него это уже седьмой сезон.

Виктор Новик, механизатор сельхозпредприятия «Племенной завод Красная Звезда»:

Убираем от 10 до 15 гектаров в сутки. По сравнению с прошлым годом урожай намного лучше. Заслуга агронома, руководителя, погодные условия.

Работ много. Параллельно аграрии хозяйства ведут пахоту и подготовку почвы. Важным этапом является внесение фосфорных калийных удобрений под озимый сев. Ведь от этого зависит будущий урожай, а соответственно, и кормовая база.