Неман поставил под угрозу существование всего агрогородка в Гродненской области

За два месяца Неман уже отвоевал у местных жителей больше 10 метров береговой линии.

На краю этого обрыва жители улицы Советской в агрогородке Дубно собираются каждое утро. Следят, насколько за ночь Неман подмыл правый берег. Последние сутки, говорят сельчане, прошли спокойно: вода смыла всего метр земли.

Михаил Хамко, житель деревни Дубно:

Было три дерева, сливы. Одна ушла под воду, вторая и третья нависли и могут упасть. Забор тоже может обвалиться.

Пенсионеры Григорий и Евгения Таранец последние дни спят всего по нескольку часов. Их дом в 20 метрах от обрыва. На дежурство выходят даже ночью. Хозяин забор разобрал. Говорит, жалко, если упадёт в реку.

Григорий Таранец, житель деревни Дубно:

Всё съезжает в Неман, постепенно подвигается всё ближе и ближе.

Евгения Таранец, жительница деревни Дубно:

Жителей четырех домов уже отселили, потому что их дома уже упали в Неман.

Высота злополучного обрыва примерно 20 метров, а глубина реки в этом месте — больше пяти. Здесь уже не раз происходили несчастные случаи. Люди срывались вниз. Чтобы оградить опасное место, сельсовет установил на берегу железные столбы. Но половину их уже смыло водой.

Валерий Цынцевич, житель деревни Дубно:

У меня тоже трое детей. Если бы не было дома дачника и этого забора, мне вообще было б страшно детей на улицу выпускать. А дети-то хотят погулять.

Чтобы оценить масштабы стихийного бедствия, нужно представить, что ещё в 60-х годах здесь, где сейчас течёт Неман, были деревенские улицы. Со временем все они ушли под воду.

Но на этом река не останавливается. Только в этом году уже подмыло более 10 метров береговой линии.

Решить эту проблему пытались еще четырнадцать лет назад.Тогда было принято решение искусственно выпрямить русло реки. На несколько дней у Немана даже появилась техника. Но стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. А районные власти своими силами с бурной рекой не справляются.

Геннадий Снитко, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Конечно, понимая проблему, мы выходили на структуры разного уровня. В первую очередь, на те структуры, откуда приходило финансирование — Министерство обороны.

Пытались помочь решить нашу проблему и депутаты Парламента. Но и сегодня не решен вопрос финансирования.

Местные власти обещают: если появится угроза домам, пожилых людей переселят. Но пенсионеры к такой помощи относятся скептически. Говорят, если Неман не укротить сейчас, то через несколько лет отселять придётся весь агрогородок.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Мостовский район, Гродненская область.