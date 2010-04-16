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Национальный аэропорт «Минск» отменил некоторые рейсы в Европу

16 апреля 2010 11:06
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Причина тому — растущее вулканическое облако, которое образовалось от извержения вулкана в Исландии.

Сегодня утром не полетел самолет из Минска в Лондон. Пассажирам предлагается перенести  путешествия на воскресенье. Уже отменены рейсы в Берлин и Ригу. Под вопросом — Париж, Прага и Варшава.

Белорусские авиаторы следят за ситуацией в этих аэропортах и за путями следования воздушных судов.

Виталий Мелешко, командир авиационного отряда национальной авиакомпании «Белавиа»:
В авиации были такие случаи, когда воздушные суда попадали в облако вулканического пепла, и это приводило к таким негативным последствиям, как нарушение работы двигателей и общего состояния самолетов. Вулканический материал представляет собой абразивные частицы, поэтому он может снимать краску с воздушного судна. Но самая большая опасность при полете в облаке воздушного пепла — это остановка двигателя.

# общество # происшествия # Природные катаклизмы

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