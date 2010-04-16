Национальный аэропорт «Минск» отменил некоторые рейсы в Европу

Причина тому — растущее вулканическое облако, которое образовалось от извержения вулкана в Исландии.

Сегодня утром не полетел самолет из Минска в Лондон. Пассажирам предлагается перенести путешествия на воскресенье. Уже отменены рейсы в Берлин и Ригу. Под вопросом — Париж, Прага и Варшава.

Белорусские авиаторы следят за ситуацией в этих аэропортах и за путями следования воздушных судов.

Виталий Мелешко, командир авиационного отряда национальной авиакомпании «Белавиа»:

В авиации были такие случаи, когда воздушные суда попадали в облако вулканического пепла, и это приводило к таким негативным последствиям, как нарушение работы двигателей и общего состояния самолетов. Вулканический материал представляет собой абразивные частицы, поэтому он может снимать краску с воздушного судна. Но самая большая опасность при полете в облаке воздушного пепла — это остановка двигателя.