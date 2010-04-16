Армия США превратит все вертолеты в беспилотники

Армия США обнародовала план развития на ближайшие 25 лет.

Документ предусматривает конвертирование существующего парка авиационной техники Армии в беспилотные летательные аппараты «с возможностью пилотирования человеком». По оценке Командования Армии, конвертирование существующего вертолетного парка в БПЛА позволит сэкономить значительные средства.

По предварительным данным, стоящие на вооружении авиаподразделений Армии США вертолеты AH-64D Apache Longbow, CH-47F Chinook и UH-60M Blackhawk уже обладают набором бортового оборудования, которое в будущем позволит реализовать на них систему дистанционного управления. При этом американская компания Sikorsky уже занимается разработкой беспилотной версии UH-60M, которая должна совершить первый полет до конца 2010 года.

Согласно требованиям Армии США, новые беспилотные аппараты «должны быть автономными настолько, насколько возможно». В частности, они должны самостоятельно совершать полеты по заданному маршруту, а также совершать взлет и посадку в полностью автоматическом режиме. Впрочем, автономность не касается тех беспилотников, которые обладают оружием.

Следует отметить, что США сделали ставку на беспилотники в будущих войнах, решив в ближайшие 30 лет увеличить количество таких аппаратов в четыре раза. В начале февраля 2010 года Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона открыло тендер на разработку беспилотного летательного аппарата, который в перспективе сможет заменить используемые сегодня штурмовики A-10 Thunderbolt II, а также истребители F/A-18 Hornet и F-16 Fighting Falcon, пишет Lenta.ru.