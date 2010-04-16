Десятки тысяч сайтов оказались в офф-лайне из-за долгов хостера

Компания «Оверсан-Меркурий» в полдень 16 апреля отключила интернет-доступ к ресурсам хостинговой компании «Макхост».

Компания «Макхост» обслуживает десятки тысяч сайтов, все они ушли в офф-лайн.

Отключение серверов произвели за долги хостера перед «Оверсаном-Меркурием» и ОАО «Российские космические системы». Кредиторы отмечают, что свыше полугода не могут получить средства за оказание услуг дата-центра «Макхосту».

Это уже второе отключение «Макхоста» из-за нежелания хостера урегулировать задолженность. Представители «Макхоста», в свою очередь, утверждают, что их оборудование незаконно удерживается в дата-центре «Оверсан-Меркурий», а ОАО «Российские космические системы» вымогает у хостера деньги по несуществующим договорам.

Первое отключение по аналогичной причине произошло вечером 6 апреля. Тогда был прекращен доступ к почти 30 тысячам сайтов, в том числе it-territory.ru, tema.ru, eva.ru. Некоторые владельцы сайтов после этого перенесли свои ресурсы на новые площадки, пишет Lenta.ru.