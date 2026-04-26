В Беларуси реализовано шесть госпрограмм по преодолению последствий аварии на ЧАЭС
Дата, которая стала уроком для всего мира. Сегодня, 26 апреля, 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Беларусь больше других ощутила на себе ее последствия. Стране практически в одиночку пришлось пройти сложный путь от ликвидации ЧС к возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 40 лет проделана колоссальная работа по восстановлению территорий, пораженных чернобыльским следом. Сегодня их облик изменился до неузнаваемости – жители пострадавших районов пользуются развитой инфраструктурой и услугами высокотехнологичной медицины, спокойно воспитывают детей и уверенно строят планы на будущее. Если в апреле 86-го радионуклидами было загрязнено 23 % территории страны, то сегодня всего 12 %. И эти площади постоянно сокращаются.
Дмитрий Павлов, заместитель начальника Госатомнадзора Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:
Все, что сделало государство, нужно просто понимать, это колоссальные усилия, колоссальные затраты, и на первых этапах до 10 % бюджета уходило ежегодно на реализацию этих защитных мероприятий. Сейчас без помощи государства, конечно, не обойтись, но она сконцентрирована на социально-экономическом развитии. То есть создание промышленных производств, развитие, создание рабочих мест, благоустройство. Для этих регионов помощь государства сохранится, и она нужна.
С самых первых дней аварии на Чернобыльской АЭС государством были предприняты меры по решению радиационно-экологических, медицинских, социально-экономических и других проблем. Для этого разрабатывались госпрограммы. В Беларуси реализовано их 6. Благодаря комплексному подходу все заметнее становятся перемены во внешнем облике городов, деревень и в жизни людей на пострадавших территориях. Это же отметили эксперты во время международной научно-технической конференции в Минске, посвященной 40-летию со дня аварии на ЧАЭС.
Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И эти программы верстались именно с учетом уже сделанного. И одна программа переходит в другую, для того чтобы можно было комплексно решать проблемные вопросы на этих территориях. И плюс в дополнение к нашим госпрограммам реализовано пять программ Союзного государства. Это тоже хорошее дополнение и уникальный опыт, потому что действительно совместив финансы, опыт работы российской стороны и белорусской стороны нам удалось достичь очень много.
В пострадавших районах Беларуси обеспечено комплексное решение проблем. Сдано в эксплуатацию более 69 тысяч квартир, реконструировано свыше 160 объектов здравоохранения, около 280 – образования.