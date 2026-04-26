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В Беларуси реализовано шесть госпрограмм по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

26 апреля 2026 07:57
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Дата, которая стала уроком для всего мира. Сегодня, 26 апреля, 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Беларусь больше других ощутила на себе ее последствия. Стране практически в одиночку пришлось пройти сложный путь от ликвидации ЧС к возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси реализовано шесть госпрограмм по преодолению последствий аварии на ЧАЭС-2

За 40 лет проделана колоссальная работа по восстановлению территорий, пораженных чернобыльским следом. Сегодня их облик изменился до неузнаваемости – жители пострадавших районов пользуются развитой инфраструктурой и услугами высокотехнологичной медицины, спокойно воспитывают детей и уверенно строят планы на будущее. Если в апреле 86-го радионуклидами было загрязнено 23 % территории страны, то сегодня всего 12 %. И эти площади постоянно сокращаются. 

Дмитрий Павлов, заместитель начальника Госатомнадзора Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:
Все, что сделало государство, нужно просто понимать, это колоссальные усилия, колоссальные затраты, и на первых этапах до 10 % бюджета уходило ежегодно на реализацию этих защитных мероприятий. Сейчас без помощи государства, конечно, не обойтись, но она сконцентрирована на социально-экономическом развитии. То есть создание промышленных производств, развитие, создание рабочих мест, благоустройство. Для этих регионов помощь государства сохранится, и она нужна.

В Беларуси реализовано шесть госпрограмм по преодолению последствий аварии на ЧАЭС-4

С самых первых дней аварии на Чернобыльской АЭС государством были предприняты меры по решению радиационно-экологических, медицинских, социально-экономических и других проблем. Для этого разрабатывались госпрограммы. В Беларуси реализовано их 6. Благодаря комплексному подходу все заметнее становятся перемены во внешнем облике городов, деревень и в жизни людей на пострадавших территориях. Это же отметили эксперты во время международной научно-технической конференции в Минске, посвященной 40-летию со дня аварии на ЧАЭС. 

В Беларуси реализовано шесть госпрограмм по преодолению последствий аварии на ЧАЭС-6

Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И эти программы верстались именно с учетом уже сделанного. И одна программа переходит в другую, для того чтобы можно было комплексно решать проблемные вопросы на этих территориях. И плюс в дополнение к нашим госпрограммам реализовано пять программ Союзного государства. Это тоже хорошее дополнение и уникальный опыт, потому что действительно совместив финансы, опыт работы российской стороны и белорусской стороны нам удалось достичь очень много.

В пострадавших районах Беларуси обеспечено комплексное решение проблем. Сдано в эксплуатацию более 69 тысяч квартир, реконструировано свыше 160 объектов здравоохранения, около 280 – образования. 

# Авария на Чернобыльской АЭС

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