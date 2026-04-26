В Березино почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Накануне в Березино съехались более 300 ликвидаторов аварии на АЭС со всех уголков Минской области. Они отдали дань памяти погибшим героям-пожарным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы легли к памятному знаку, который установлен в честь командира отделения 6-й самостоятельной военизированной пожарной части по охране Припяти Василия Игнатенко. Именно он был в числе первых, кто отправился на тушение пожара на Чернобыльской АЭС. Его именем в Березино названа улица. Минская область стала вторым домом для родных героя, а его сестра Наталья Синкевич продолжила династию спасателей в рядах МЧС.

Наталья Синкевич, младшая сестра Василия Игнатенко:

Постоянно вспоминаем, постоянно. Но этого же забыть невозможно. Постоянно вспоминаем. И первоначально мы даже приезжали в Москву на кладбище. Есть альбомы, есть фотографии, есть вырезок очень много из газет. Где «Шеренга №1», которая в газете была написана первая статья про ребят пожарных.

Отдельные слова благодарности выразили медикам и тем, кто трудился на пострадавших территориях. В списках ликвидаторов от Минской области – более 8,5 тысяч фамилий.