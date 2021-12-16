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Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?

16 декабря 2021 07:21
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Чтобы не получить переохлаждение, не выходите на улицу голодным. Выиграть схватку с обжигающим морозом помогут белки, жиры и углеводы. Теплый суп или чай согреют не только душу, но и станут вашими главными союзниками в борьбе со стужей.

Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?-1

Татьяна Лютова, врач-реабилитолог 34-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:
Наш организм берет в первую очередь энергию из продуктов. Если мы голодные, неоткуда брать источник энергии. Соответственно, мы будем переохлаждаться. 

Подготовить к экстремальным холодам нужно и свой гардероб. Многослойность не только тренд уходящего года, но и прекрасная защита от минуса за окном.

Татьяна Лютова:
Термобелье – первый слой, второй слой – это какой-то свитер или байка флисовая, третий слой – непромокаемая, непродуваемая верхняя одежда. Обувь не должна быть тесная, потому что она будет нарушать кровообращение. Ни в коем случае не использовать в мороз хлопок, потому что он будет на себя брать влагу, охлаждать тело. Лучше синтетика либо шерсть. 

Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?-4

Особое внимание медики также советуют уделять уходу за кожей. На открытые участки тела за 15 минут до выхода необходимо наносить жирный крем. Амуниция готова. Вы встретились с морозом лицом к лицу, но чувствуете, что все равно сдаете позиции. При первых симптомах переохлаждения поможет дыхательная гимнастика. 

Татьяна Лютова:
Правильно дышать на морозе, конечно же, носом. Когда проходит через носовые пути, воздух согревается и попадает в легкие теплым. Если чувствуете, что переохлаждаетесь, можно сделать несколько глубоких вдохов, чтобы кровообращение усилилось. 

Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?-7

Зимой также очень важно прислушиваться к своему организму: онемение конечностей, покалывание в руках и ногах, бледность кожи – своеобразный сигнал SOS, игнорировать который опасно для здоровья. 

Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?-10

Татьяна Лютова:
Если мы будем продолжать гулять, этот симптом может тихонечко утихнуть за счет того, что дальше будет переохлаждение, и мы его можем не заметить. Совсем плохой симптом –  это пузыри, это значит, что уже надо обращаться к доктору однозначно. 

Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?-13

Самолечение – главный враг. Особенно, когда так хочется согреться побыстрее, но спешка ни к чему. Если растирать руки снегом, спасаться от мороза в слишком горячей ванне, можно только усугубить опасные симптомы. 

Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?-16

Татьяна Лютова:
Лучше сухое тепло, то есть либо укутаться в одеяло, либо ванна. Температура воды должна быть где-то +24, постепенно повышать до нормальной температуры тела. Нельзя согреваться на улице алкоголем, потому что такое видимое ощущение тепла, а на самом деле алкоголь расширяет сосуды, усиливается наша теплоотдача, также замедляются защитные процессы в головном мозге, человек начинает терять связь с реальностью.

# Здоровье # общество # Татьяна Лютова # Вероника Макаревич # Фотофакт

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