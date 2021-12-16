Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?

Чтобы не получить переохлаждение, не выходите на улицу голодным. Выиграть схватку с обжигающим морозом помогут белки, жиры и углеводы. Теплый суп или чай согреют не только душу, но и станут вашими главными союзниками в борьбе со стужей.

Татьяна Лютова, врач-реабилитолог 34-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:

Наш организм берет в первую очередь энергию из продуктов. Если мы голодные, неоткуда брать источник энергии. Соответственно, мы будем переохлаждаться.

Подготовить к экстремальным холодам нужно и свой гардероб. Многослойность не только тренд уходящего года, но и прекрасная защита от минуса за окном.

Татьяна Лютова:

Термобелье – первый слой, второй слой – это какой-то свитер или байка флисовая, третий слой – непромокаемая, непродуваемая верхняя одежда. Обувь не должна быть тесная, потому что она будет нарушать кровообращение. Ни в коем случае не использовать в мороз хлопок, потому что он будет на себя брать влагу, охлаждать тело. Лучше синтетика либо шерсть.