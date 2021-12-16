Нельзя носить вещи из хлопка. Как предотвратить переохлаждение и что делать, если это произошло?

Чтобы не получить переохлаждение, не выходите на улицу голодным. Выиграть схватку с обжигающим морозом помогут белки, жиры и углеводы. Теплый суп или чай согреют не только душу, но и станут вашими главными союзниками в борьбе со стужей.
Чтобы не получить переохлаждение, не выходите на улицу голодным. Выиграть схватку с обжигающим морозом помогут белки, жиры и углеводы. Теплый суп или чай согреют не только душу, но и станут вашими главными союзниками в борьбе со стужей.
Татьяна Лютова, врач-реабилитолог 34-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:
Наш организм берет в первую очередь энергию из продуктов. Если мы голодные, неоткуда брать источник энергии. Соответственно, мы будем переохлаждаться.
Подготовить к экстремальным холодам нужно и свой гардероб. Многослойность не только тренд уходящего года, но и прекрасная защита от минуса за окном.
Татьяна Лютова:
Термобелье – первый слой, второй слой – это какой-то свитер или байка флисовая, третий слой – непромокаемая, непродуваемая верхняя одежда. Обувь не должна быть тесная, потому что она будет нарушать кровообращение. Ни в коем случае не использовать в мороз хлопок, потому что он будет на себя брать влагу, охлаждать тело. Лучше синтетика либо шерсть.
Особое внимание медики также советуют уделять уходу за кожей. На открытые участки тела за 15 минут до выхода необходимо наносить жирный крем. Амуниция готова. Вы встретились с морозом лицом к лицу, но чувствуете, что все равно сдаете позиции. При первых симптомах переохлаждения поможет дыхательная гимнастика.
Татьяна Лютова:
Правильно дышать на морозе, конечно же, носом. Когда проходит через носовые пути, воздух согревается и попадает в легкие теплым. Если чувствуете, что переохлаждаетесь, можно сделать несколько глубоких вдохов, чтобы кровообращение усилилось.
Зимой также очень важно прислушиваться к своему организму: онемение конечностей, покалывание в руках и ногах, бледность кожи – своеобразный сигнал SOS, игнорировать который опасно для здоровья.
Татьяна Лютова:
Если мы будем продолжать гулять, этот симптом может тихонечко утихнуть за счет того, что дальше будет переохлаждение, и мы его можем не заметить. Совсем плохой симптом – это пузыри, это значит, что уже надо обращаться к доктору однозначно.
Самолечение – главный враг. Особенно, когда так хочется согреться побыстрее, но спешка ни к чему. Если растирать руки снегом, спасаться от мороза в слишком горячей ванне, можно только усугубить опасные симптомы.
Татьяна Лютова:
Лучше сухое тепло, то есть либо укутаться в одеяло, либо ванна. Температура воды должна быть где-то +24, постепенно повышать до нормальной температуры тела. Нельзя согреваться на улице алкоголем, потому что такое видимое ощущение тепла, а на самом деле алкоголь расширяет сосуды, усиливается наша теплоотдача, также замедляются защитные процессы в головном мозге, человек начинает терять связь с реальностью.