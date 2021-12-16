39-й день надежды на новую жизнь. На белорусско-польской границе продолжают находиться около 800 беженцев

Новости Беларуси. 39-й день надежды на новую жизнь. На белорусско-польской границе продолжают находиться около 800 беженцев, которые ждут, что наконец попадут в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря усилиям белорусской стороны они обеспечены всем необходимым. Накануне специальные наборы получили женщины. Это гигиенические средства, полотенца, белье, теплые носки. А для малышей организовали праздник со сладкими подарками, чтобы дети хоть как-то почувствовали приближение Нового года.