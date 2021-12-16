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39-й день надежды на новую жизнь. На белорусско-польской границе продолжают находиться около 800 беженцев

16 декабря 2021 06:48
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Новости Беларуси. 39-й день надежды на новую жизнь. На белорусско-польской границе продолжают находиться около 800 беженцев, которые ждут, что наконец попадут в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

39-й день надежды на новую жизнь. На белорусско-польской границе продолжают находиться около 800 беженцев-1

Благодаря усилиям белорусской стороны они обеспечены всем необходимым. Накануне специальные наборы получили женщины. Это гигиенические средства, полотенца, белье, теплые носки. А для малышей организовали праздник со сладкими подарками, чтобы дети хоть как-то почувствовали приближение Нового года.

39-й день надежды на новую жизнь. На белорусско-польской границе продолжают находиться около 800 беженцев-4

39-й день надежды на новую жизнь. На белорусско-польской границе продолжают находиться около 800 беженцев-6

На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции.

«Когда много людей сломлены, очень приятна любая поддержка». Беженка в ТЛЦ благодарит белорусский народ. Читайте здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Шохан Саваж # Фотофакт

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