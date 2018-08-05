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Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось

05 августа 2018 16:52
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Новости Беларуси. Чем хороша профессия журналиста, так это тем, что при желании можно позволить себе побыть кем угодно – достаточно пуститься в эксперимент под названием «репортер меняет профессию», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А уж насколько удастся овладеть всеми тонкостями дела, зависит от учителей и того, насколько способным окажется ученик.

Поддержать аграриев в нелегкую уборочную пору решил наш корреспондент Юрий Прокопенко.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-1

Юрий Прокопенко, корреспондент:
Рабочий день начинается в семь утра. Это время, когда комбайны уже выходят в поле. На самом деле ещё раньше: до этого необходимо переодеться и пройти инструктаж.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-4

А ещё не забыть забежать к врачу, получить путёвку и можно знакомиться с руководителем экипажа.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-7

Юрий Прокопенко:
Товарищ комбайнер, стажёр-помощник в ваше распоряжение прибыл.

Дмитрий Жуков, комбайнер ОАО «Говяды-агро»:
Ну что, готов к трудовым подвигам?

Юрий Прокопенко:
Будем стараться.

Дмитрий Жуков:
Всё, пошли.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-10

Напутственное слово от главного агронома. Он расскажет, где убирать урожай, кому отгружать и отправит на трудовые свершения добрым словом.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-13

Этот день корреспондент СТВ проведёт под руководством молодого, но уже опытного комбайнера Дмитрия Жукова. С виду добрый, но в то же время и требовательный.

Дмитрий Жуков:
Семенки посмотришь, может, где надломался. Так в принципе всё, высыпались и поехали.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-16

Протереть стёкла в кабине – задание номер один. Перед выходом в поле комбайн должен быть не только исправным, но и чистым. Это касается и кабины, и всех агрегатов.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-19

Юрий Прокопенко:
Решеты почистил, вот уже и первые царапины.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-22

Комбайн «Полесье GS-1218» техника не новая, но надёжная. И сложная. Семиметровая жатка, шнеки, решеты, грохоты, шеститонный бункер. Уйма механизмов и агрегатов. В кабине без особых излишеств.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-25

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-27

Юрий Прокопенко:
Дима, жена знает, что ты ездишь с такими красивыми девушками?

Дмитрий Жуков:
Конечно знает, но она не ревнует. Знает, что самая красивая у меня.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-30

Начинаем с поля, которое вчера убрать не успели. Комбайнеру приходится маневрировать – спуски, подъёмы, аисты кругом. А в это время помощник просто наслаждается пейзажами.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-33

Юрий Прокопенко:
Красота-то какая, лепота. Дима, порулить дашь?

Дмитрий Жуков:
Нет, наверное не дам. У тебя допуска нет. Ну, я скажу, что урожай в этом году чуть слабее, чем в прошлом. Погода была жаркая, когда зерно наливалось.

Через 30 минут бункер комбайна заполнен озимой пшеницей. И пока зерно отгружается, на авансцену выходит помощник.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-36

На счету каждая минута и каждый колосок. Не дай бог пойдёт дождь – придётся делать паузу, и тогда потери неминуемы. Задача помощника – почистить жатку и шнеки, проверить агрегаты, помочь комбайнеру установить измельчитель соломы, который пригодится на другом поле.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-39

Юрий Прокопенко:
Вот так должен выглядеть настоящий трудовой человек – грязь, пот.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-42

И так каждые полчаса, пока дело не подошло к полудню. Жатва жатвой, а обед по расписанию. Полный сервис прямо в поле. В этих термосах целый питательный комплекс.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-45

Юрий Прокопенко:
Сегодня в меню: свекольник, каша рисовая, колбаска, чай, хлеб, булочка. Порции достаточно внушительные, выглядит аппетитно. Скажите, вы всегда так комбайнеров хорошо кормите?

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-48

Татьяна Чайка, раздатчик столовой ОАО «Говяды-агро»:
Обязательно. Не только комбайнеров, все люди в колхозе едят также. Каждый день в меню мясо. Вчера, например, был борщ из свежей капусты, каша перловая с поджаркой, помидор.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-51

Юрий Прокопенко:
И сколько стоит эта вкуснота?

Татьяна Чайка:
Наверное, 50 копеек.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-54

И это действительно так. Хозяйство субсидирует питание своих работников. Работники платят хозяйству честным трудом.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-57

После небольшой паузы на обед снова за работу. Наш экипаж неплохо сработался. Для Дмитрия эта уборочная кампания девятая по счёту. Его рекорд 2500 тысячи тонн. В 2018 году из-за сложной погоды намолот будет меньше, но заработать хорошие деньги можно.

Юрий Прокопенко:
Любишь свою работу?

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-60

Дмитрий Жуков:
Конечно, люблю. Не было бы желания, не было бы таких результатов, ничего не получалось бы. Работаешь и хорошо платят.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-63

Юрий Прокопенко:
Ну вот и завершился рабочий день. Сегодня наш экипаж намолотил 82 тонны зерна. Очень неплохо. Отдыхать?

Дмитрий Жуков:
Да, отдыхай. Завтра рано вставать. В пять утра. Придёшь?

Юрий Прокопенко:
Нет уж, спасибо. Давай.

Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось-66

Работа помощника, а тем более комбайнера, непростая. Даже тяжёлая. Я в этом лично убедился. Но, несмотря на дикую усталость, приятно понимать, что в общем каравае есть, хоть и совсем небольшой, но и твой вклад.

# Сельское хозяйство # общество # Дмитрий Жуков # Татьяна Чайка # Юрий Прокопенко # Фотофакт

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