Нелёгкий хлеб комбайнера: корреспондент СТВ поработал в поле один день. Смотрите, что из этого получилось

Новости Беларуси. Чем хороша профессия журналиста, так это тем, что при желании можно позволить себе побыть кем угодно – достаточно пуститься в эксперимент под названием «репортер меняет профессию», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А уж насколько удастся овладеть всеми тонкостями дела, зависит от учителей и того, насколько способным окажется ученик. Поддержать аграриев в нелегкую уборочную пору решил наш корреспондент Юрий Прокопенко.

Юрий Прокопенко, корреспондент:

Рабочий день начинается в семь утра. Это время, когда комбайны уже выходят в поле. На самом деле ещё раньше: до этого необходимо переодеться и пройти инструктаж.

А ещё не забыть забежать к врачу, получить путёвку и можно знакомиться с руководителем экипажа.

Юрий Прокопенко:

Товарищ комбайнер, стажёр-помощник в ваше распоряжение прибыл. Дмитрий Жуков, комбайнер ОАО «Говяды-агро»:

Ну что, готов к трудовым подвигам? Юрий Прокопенко:

Будем стараться. Дмитрий Жуков:

Всё, пошли.

Напутственное слово от главного агронома. Он расскажет, где убирать урожай, кому отгружать и отправит на трудовые свершения добрым словом.

Этот день корреспондент СТВ проведёт под руководством молодого, но уже опытного комбайнера Дмитрия Жукова. С виду добрый, но в то же время и требовательный. Дмитрий Жуков:

Семенки посмотришь, может, где надломался. Так в принципе всё, высыпались и поехали.

Протереть стёкла в кабине – задание номер один. Перед выходом в поле комбайн должен быть не только исправным, но и чистым. Это касается и кабины, и всех агрегатов.

Юрий Прокопенко:

Решеты почистил, вот уже и первые царапины.

Комбайн «Полесье GS-1218» техника не новая, но надёжная. И сложная. Семиметровая жатка, шнеки, решеты, грохоты, шеститонный бункер. Уйма механизмов и агрегатов. В кабине без особых излишеств.

Юрий Прокопенко:

Дима, жена знает, что ты ездишь с такими красивыми девушками? Дмитрий Жуков:

Конечно знает, но она не ревнует. Знает, что самая красивая у меня.

Начинаем с поля, которое вчера убрать не успели. Комбайнеру приходится маневрировать – спуски, подъёмы, аисты кругом. А в это время помощник просто наслаждается пейзажами.

Юрий Прокопенко:

Красота-то какая, лепота. Дима, порулить дашь? Дмитрий Жуков:

Нет, наверное не дам. У тебя допуска нет. Ну, я скажу, что урожай в этом году чуть слабее, чем в прошлом. Погода была жаркая, когда зерно наливалось. Через 30 минут бункер комбайна заполнен озимой пшеницей. И пока зерно отгружается, на авансцену выходит помощник.

На счету каждая минута и каждый колосок. Не дай бог пойдёт дождь – придётся делать паузу, и тогда потери неминуемы. Задача помощника – почистить жатку и шнеки, проверить агрегаты, помочь комбайнеру установить измельчитель соломы, который пригодится на другом поле.

Юрий Прокопенко:

Вот так должен выглядеть настоящий трудовой человек – грязь, пот.

И так каждые полчаса, пока дело не подошло к полудню. Жатва жатвой, а обед по расписанию. Полный сервис прямо в поле. В этих термосах целый питательный комплекс.

Юрий Прокопенко:

Сегодня в меню: свекольник, каша рисовая, колбаска, чай, хлеб, булочка. Порции достаточно внушительные, выглядит аппетитно. Скажите, вы всегда так комбайнеров хорошо кормите?

Татьяна Чайка, раздатчик столовой ОАО «Говяды-агро»:

Обязательно. Не только комбайнеров, все люди в колхозе едят также. Каждый день в меню мясо. Вчера, например, был борщ из свежей капусты, каша перловая с поджаркой, помидор.

Юрий Прокопенко:

И сколько стоит эта вкуснота? Татьяна Чайка:

Наверное, 50 копеек.

И это действительно так. Хозяйство субсидирует питание своих работников. Работники платят хозяйству честным трудом.

После небольшой паузы на обед снова за работу. Наш экипаж неплохо сработался. Для Дмитрия эта уборочная кампания девятая по счёту. Его рекорд 2500 тысячи тонн. В 2018 году из-за сложной погоды намолот будет меньше, но заработать хорошие деньги можно. Юрий Прокопенко:

Любишь свою работу?

Дмитрий Жуков:

Конечно, люблю. Не было бы желания, не было бы таких результатов, ничего не получалось бы. Работаешь и хорошо платят.

Юрий Прокопенко:

Ну вот и завершился рабочий день. Сегодня наш экипаж намолотил 82 тонны зерна. Очень неплохо. Отдыхать? Дмитрий Жуков:

Да, отдыхай. Завтра рано вставать. В пять утра. Придёшь? Юрий Прокопенко:

Нет уж, спасибо. Давай.