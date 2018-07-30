«Мы памятаем»: представители БРСМ в течение года наведут порядок в местах массовых захоронений Минска

Новости Беларуси. История страны в руках молодежи. В Беларуси стартовала памятная акция, которая объединила более 30 тысяч волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение года представители БРСМ наведут порядок в местах массовых захоронений столицы. Благоустроят мемориалы и памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. На счету волонтеров уже более 70 восстановленных культовых объектов страны.

Анастасия Царанкова, куратор акции «Мы памятаем»:

Сегодня мы убираем на Кальварийском кладбище места массовых захоронений времен Великой отечественной войны, а также здесь есть места захоронений и Первой мировой войны. Также наши бойцы студенческих отрядов работают на Сухаревском кладбище.

Глеб Кришен, волонтер БРСМ:

Все, что мы здесь делаем, очень важно для каждого человека. Потому что именно забота о нашем прошлом может дать шаг в настоящее и будущее.