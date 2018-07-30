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Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?

30 июля 2018 09:22
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Количество пищевых отходов растет с каждым годом. На помойке оказываются просроченные йогурты, недоеденные остатки с тарелок ресторанов и кафе. И даже на наших кухнях найдется, что отправить в мусорное ведро. И не всегда это негодные к употреблению продукты. Слишком много приготовили и не успели съесть; сели на диету, а полки холодильника ломятся от еды. Вы удивитесь, но есть люди, которые с удовольствием заберут пачку крупы или ведро яблок.   

Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?-1

Расскажите, что такое фудшеринг? 

Мария Сума, сотрудник Центра экологических решений:
Это подход обмена продуктами, основанный на взаимоуважении и уменьшении количества органических отходов. 

Самое широкое распространение идея фудшеринга получила в Германии. Толчком послужил документальный фильм «Вкусите отходы», вышедший на экраны в 2011 году. Его создатели шокировали зрителей видом свежих продуктов на свалке и масштабом этой проблемы. После этого педантичные немцы на эмоциональном подъёме создали целую мировую сеть спасателей еды. 

Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?-4

Многие, сами того не подозревая, являются представителями этого движения. Например, желание поделиться ароматной выпечкой с коллегами также причастно к фудшерингу. 

Мария Сума: 
Фудшерингом также можно назвать какие-то локальные организации людей. Например, в офисе, когда люди могут принести продукты, которые они не могли съесть, их много. Или соседи, которые делятся продуктами друг с другом. Глобально, это такое движение, задача которого показать, что, в принципе, мы можем прокормить друг друга теми ресурсами, которые есть. Проблема только в их неправильном распределении, что в одной стране люди умирают от голода, а в другой стране люди выбрасывают большую часть продуктов.  

Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?-7

Идея обмена ненужными продуктами быстро пошла в массы. Чаще всего в неликвиде оказываются сезонные продукты, собственная консервация и заморозка.  

Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?-10

Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?-12

Практика показывает: пристроить удаётся даже пол банки простаивающего борща или недоеденный обед. 

Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?-15

Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?-17

Всё съедобное, но причины у каждого свои: «не понравился вкус», «гости так и не пришли», «уезжаю в отпуск». Большой отклик вызывают предложения самому приехать на дачные просторы и собрать ягоды. Однако чувствуется, что на данный момент, спрос превышает предложение. 

Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?-20

Главное правило – предлагать только пригодные к употреблению продукты.

Мария Сума:
Я не исключаю, что большое количество людей действительно это делает для того, чтобы уменьшить количество отходов. Как-то рационально использовать те продукты, которые были куплены. Но не исключаю, что довольно много людей используют это как дополнительную возможность сэкономить. Или просто у людей нет возможности, времени приготовить. 

# Еда # общество # Мария Сума # Фотофакт # общество

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