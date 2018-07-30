Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?
Количество пищевых отходов растет с каждым годом. На помойке оказываются просроченные йогурты, недоеденные остатки с тарелок ресторанов и кафе. И даже на наших кухнях найдется, что отправить в мусорное ведро. И не всегда это негодные к употреблению продукты. Слишком много приготовили и не успели съесть; сели на диету, а полки холодильника ломятся от еды. Вы удивитесь, но есть люди, которые с удовольствием заберут пачку крупы или ведро яблок.
Расскажите, что такое фудшеринг?
Мария Сума, сотрудник Центра экологических решений:
Это подход обмена продуктами, основанный на взаимоуважении и уменьшении количества органических отходов.
Самое широкое распространение идея фудшеринга получила в Германии. Толчком послужил документальный фильм «Вкусите отходы», вышедший на экраны в 2011 году. Его создатели шокировали зрителей видом свежих продуктов на свалке и масштабом этой проблемы. После этого педантичные немцы на эмоциональном подъёме создали целую мировую сеть спасателей еды.
Многие, сами того не подозревая, являются представителями этого движения. Например, желание поделиться ароматной выпечкой с коллегами также причастно к фудшерингу.
Мария Сума:
Фудшерингом также можно назвать какие-то локальные организации людей. Например, в офисе, когда люди могут принести продукты, которые они не могли съесть, их много. Или соседи, которые делятся продуктами друг с другом. Глобально, это такое движение, задача которого показать, что, в принципе, мы можем прокормить друг друга теми ресурсами, которые есть. Проблема только в их неправильном распределении, что в одной стране люди умирают от голода, а в другой стране люди выбрасывают большую часть продуктов.
Идея обмена ненужными продуктами быстро пошла в массы. Чаще всего в неликвиде оказываются сезонные продукты, собственная консервация и заморозка.
Практика показывает: пристроить удаётся даже пол банки простаивающего борща или недоеденный обед.
Всё съедобное, но причины у каждого свои: «не понравился вкус», «гости так и не пришли», «уезжаю в отпуск». Большой отклик вызывают предложения самому приехать на дачные просторы и собрать ягоды. Однако чувствуется, что на данный момент, спрос превышает предложение.
Главное правило – предлагать только пригодные к употреблению продукты.
Мария Сума:
Я не исключаю, что большое количество людей действительно это делает для того, чтобы уменьшить количество отходов. Как-то рационально использовать те продукты, которые были куплены. Но не исключаю, что довольно много людей используют это как дополнительную возможность сэкономить. Или просто у людей нет возможности, времени приготовить.