Фудшеринг – обмен ненужными продуктами: как это работает?

Количество пищевых отходов растет с каждым годом. На помойке оказываются просроченные йогурты, недоеденные остатки с тарелок ресторанов и кафе. И даже на наших кухнях найдется, что отправить в мусорное ведро. И не всегда это негодные к употреблению продукты. Слишком много приготовили и не успели съесть; сели на диету, а полки холодильника ломятся от еды. Вы удивитесь, но есть люди, которые с удовольствием заберут пачку крупы или ведро яблок.

Самое широкое распространение идея фудшеринга получила в Германии. Толчком послужил документальный фильм «Вкусите отходы», вышедший на экраны в 2011 году. Его создатели шокировали зрителей видом свежих продуктов на свалке и масштабом этой проблемы. После этого педантичные немцы на эмоциональном подъёме создали целую мировую сеть спасателей еды.

Многие, сами того не подозревая, являются представителями этого движения. Например, желание поделиться ароматной выпечкой с коллегами также причастно к фудшерингу.

Мария Сума:

Фудшерингом также можно назвать какие-то локальные организации людей. Например, в офисе, когда люди могут принести продукты, которые они не могли съесть, их много. Или соседи, которые делятся продуктами друг с другом. Глобально, это такое движение, задача которого показать, что, в принципе, мы можем прокормить друг друга теми ресурсами, которые есть. Проблема только в их неправильном распределении, что в одной стране люди умирают от голода, а в другой стране люди выбрасывают большую часть продуктов.