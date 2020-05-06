Некоторых работников здравоохранения освободили от уплаты нотариального тарифа

Новости Беларуси. Некоторые работники здравоохранения бюджетных организаций освобождены от уплаты нотариального тарифа. Такое решение приняла Белорусская нотариальная палата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льгота начнет действовать в ближайший понедельник, 11 мая, и продлится до 30 июня.

Касается это тех, кто оказывает или участвует в оказании медпомощи больным с коронавирусом. Речь идет о медработниках, водителях автомобилей скорой помощи, санитарках и работниках лабораторий. Они освобождаются от уплаты тарифа за свидетельствование подписей на документах, удостоверение и отмену доверенностей, согласий, а также за оказание услуг правового и технического характера, связанных с совершением этих действий.