За ночь около 10 тысяч квадратных метров. Как дезинфицируют поликлиники Минска

Новости Беларуси. В Минске продолжается плановая дезинфекция. Кроме улиц и подъездов, бригады работают в социальных и медицинских учреждениях, в том числе поликлиниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы проводят в ночное время, чтобы не нарушать привычный режим медучреждений. Дезбригады 6 мая проводили работы во 2, 12, 20, 25, 31 и 20-й детской поликлиниках.

Обрабатываются все помещения и оборудование. Дезинфекция происходит не реже одного раза в 10 дней.

Регина Завадская, заведующая отделением очаговой дезинфекции городского центра дезинфекции и стерилизации:

Основной акцент, конечно, делается на места общего пользования – это коридоры, лифты, лестничные пролеты, санитарные узлы, терапевтические либо педиатрические отделения, а так же инфекционные отделения либо кабинеты.

Среднесуточная обработка у нас более 10 тысяч метров квадратных составляет, то есть у нас в ночь может быть 6-7 учреждений здравоохранения.