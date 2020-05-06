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На бирже пройдут торги ветеринарными препаратами

06 мая 2020 15:31
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Новости Беларуси. Ветеринарные препараты станут биржевым товаром. Первые торги намечены на 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройдут они по принципу обратного аукциона, то есть на понижение цены. Готовность участвовать уже высказали более полусотни отечественных сельхозорганизаций, многие из которых рассчитывают таким образом повысить эффективность закупок.

Специалисты биржи считают, что этот проект позволит обеспечить прозрачное ценообразование на белорусском рынке препаратов и кормовых добавок ветеринарного назначения, ежегодный объем которого, по некоторым оценкам, приближается к миллиарду рублей.

Больше новостей экономики за 6 мая здесь.

# Торговля в Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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