Новости экономики за 06.05.2020

Новости Беларуси. Как Минздрав расходует средства, поступившие на благотворительные счета, кто до конца июня освобожден от уплаты нотариальных тарифов и когда начнут выплачивать пенсию за 9 мая? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав отчитался о расходовании средств , поступивших на благотворительные счета

ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЫРОС НА 9,8 %

Почти на 10 % в первом квартале вырос экспорт белорусской сельхозпродукции. Минсельхозпрод сообщил уточненные данные. За рубеж отправлено товаров на сумму, превышающую 3 миллиарда рублей.