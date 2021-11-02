Некоторые животные переехали в «зимние квартиры». Как Минский зоопарк готовится к холодам?

Новости Беларуси. Осень в Минском зоопарке на улице Ташкентской – переходная пора. С начала месяца в преддверии школьных каникул он начинает работать по новому графику, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Но даже в холодный период года здесь есть что посмотреть и можно отлично провести время всей семьей.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

В Минском зоопарке наступила настоящая осень. Похолодало, и многих животных мы перевели в зимние вольеры. Но это не значит, что у нас пустые клетки и некого посмотреть. Многие животные переведены в утепленные вольеры, где работают обогреватели либо есть отопление. Отремонтированы домики-укрытия. Там положены солома или сено, чтобы животным было комфортно, когда холодно. На «зимние квартиры» переехали фламинго, попугаи и обезьянки. С 1 ноября зоопарк будет работать с 10:00 до 18:00.

И пока одни животные переезжают, другие вовсю готовятся к холодам и меняют летний мех на более теплый. Осенью рацион животных практически не меняется, за исключением добавления сезонных овощей и фруктов. Им нужно запасаться витаминами на холодный сезон. А вот кормить постояльцев зоопарка принесенными с собой продуктами категорически запрещается. Меню тщательно спланировано специалистами, и каждый питомец ежедневно получает необходимые ему продукты.

Ольга Колмакова:

У пары белых сов в этом году прибавление – появилось на свет пять чудных птенцов. Мы гордимся этим. Это впервые в Минском зоопарке. Можете наблюдать, как птенцы подросли за лето. Ничем практически не отличаются от взрослых птиц. Очень интересно за ними понаблюдать. Они красивые, большие и пушистые.

А совсем недавно на Свислочи была реконструирована околоводная тропа, длина которой составляет аж 200 метров. Любой желающий может покормить птиц специальным кормом и получить полезную информацию, которая размещена на стендах. К слову, реконструкция околоводной тропы продолжается. Она должна стать еще длиннее и шире, благодаря чему посетители смогут еще ближе подойти к птицам. Ольга Колмакова:

Запущен в эксплуатацию новый вольер для околоводных птиц. Теперь он оснащен удобными домиками, у птичек есть возможность поплавать в водоеме. И очень хорошо нашим посетителям подойти, познакомиться с различными видами птиц. А также можно приобрести специальный корм и с мостиков покормить уточек.

Конечно, перечислить всех животных, которые здесь живут, просто невозможно, но их точно стоит увидеть. К тому же, зоопарк – отличное место, которое можно посетить во время осенних каникул.