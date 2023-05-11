Некоторые выпускники смогут поступить в вузы без экзаменов – что они сами об этом говорят?

Новости Беларуси. Ознакомиться с правилами поступления, обучения и определиться с выбором специальности. Фестиваль факультетов провел 11 мая Белорусский государственный университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это хорошая возможность для абитуриентов получить самую актуальную информацию из первых уст.

Тем более что новшеств в 2023 году немало. Например, некоторых выпускников уже можно считать студентами. Выпускники лицеев БГУ, Белорусско-российского университета и Полесского госуниверситета могут поступить в эти вузы без вступительных испытаний. Для этого нужно иметь отметки в аттестате не ниже 9 по двум профильным предметами, а по всем остальным – не ниже 8. Учащиеся искренне рады такой возможности.

Алина Рындевич, учащаяся лицея БГУ:

Безусловно, поступление без экзаменов облегчает задачу для абитуриента. Можно в более спокойном режиме заканчивать 11-й класс, наслаждаться последними месяцами учебы.

Артем Тюшников, учащийся лицея БГУ:

Цудоўна, канешне, менш стрэсу будзе. Гэта добра. Можна будзе лета правесці неяк. Больш вольна, весела, з сябрамі адпачыць без роздумаў аб тым, ці паступлю, ці не.

Среди выпускников лицея БГУ в этом году 250 человек, по предварительным подсчетам, 75 % ребят смогут воспользоваться новой льготой. Сегодня с лицеистами встретились министр образования и ректор университета.