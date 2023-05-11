Артём Цуран посетил дом-интернат для инвалидов и престарелых и поздравил ветеранов

Новости Беларуси. Известные песни военных лет, а также трогательные стихотворения школьников. В Ждановичском доме-интернате для инвалидов и престарелых «ИСТОК» прошел праздничный концерт. Проживающих посетил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он поздравил ветеранов с Днем Победы и пожелал долгих лет жизни. А также вручил каждому памятные подарки. Школьники и студенты подготовили свои номера. Звучали мелодии Победы. Тех, кто по состоянию здоровья не смог попасть на концерт, поздравили в комнатах.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мероприятия такие проводятся в течение года. И наши посещения тоже, конечно, чтобы еще раз поблагодарить их за тот подвиг, который они совершили и на войне, и после войны. Ну и лишний раз напомнить и всем окружающим, и молодым, что те страшные страницы истории мы не должны повторить.

Людмила Певнева, ветеран Великой Отечественной войны:

Концерт очень замечательный. Все песенки наших времен. Приезжайте к нам почаще. Одно хочется сказать: берегите мир, будет мир – все будет.

Юлия Митько, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «ИСТОК»:

Средний возраст проживающих – 87 лет. Самому старшему жителю дома «ИСТОК» 103 года. Это участник войны Лесникова Надежда Митрофановна.