13 лет строгого режима. Павлу Белоусу назначено наказание

Новости Беларуси. Госизмена и экстремизм. Минский городской суд вынес приговор в отношении директора скандально известного интернет-магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Павлу Белоусу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 18,5 тысячи рублей.

Уголовное дело Белоуса суд начал рассматривать 20 февраля. Процесс проходил в закрытом режиме. Фигурант признан виновным в руководстве экстремистским формированием, измене государству, публичных призывах к захвату государственной власти, а также попытке насильственного изменения конституционного строя Беларуси.