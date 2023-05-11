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13 лет строгого режима. Павлу Белоусу назначено наказание

11 мая 2023 13:42
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Новости Беларуси. Госизмена и экстремизм. Минский городской суд вынес приговор в отношении директора скандально известного интернет-магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Павлу Белоусу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 18,5 тысячи рублей.  

13 лет строгого режима. Павлу Белоусу назначено наказание-1

Уголовное дело Белоуса суд начал рассматривать 20 февраля. Процесс проходил в закрытом режиме. Фигурант признан виновным в руководстве экстремистским формированием, измене государству, публичных призывах к захвату государственной власти, а также попытке насильственного изменения конституционного строя Беларуси.  

13 лет строгого режима. Павлу Белоусу назначено наказание-4

По данным следствия, Белоус на протяжении 10 лет распространял в интернете идеи белорусского национализма, проводил различные массовые мероприятия сомнительного характера. Ставя тем самым под угрозу внешнюю и внутреннюю безопасность государства. Благодаря зарубежным «спонсорам» экстремистская деятельность приобретала новые обороты. В 2020 году фигурант готовил граждан к радикальным действиям.  

# Судебная система Беларуси # общество # Павел Белоус # Фотофакт

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