Два пассажира прилетели с холерой. В Нацаэропорту прошло имитационное учение

Новости Беларуси. На борту самолета пассажиры с симптомами холеры. По такому сценарию в Национальном аэропорту Минск прошло республиканское имитационное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде воздушное судно прибыло в белорусскую столицу из Стамбула.

Во время полета у двоих пассажиров наблюдались головная боль, тошнота и слабость. Бортпроводник заподозрил острое инфекционное заболевание – холеру. Алгоритм взаимодействия по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации отработали все заинтересованные министерства, ведомства и службы. Во время учения продемонстрировали практические навыки.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный санитарный врач Беларуси:

В случае возникновения здесь приходится и придется работать фактически сразу и быстро, в течение минут… До часа. Соответствующие планы на случай межэпидемический, так скажем, у нас спокойная ситуация. С профилактической целью действует соответствующий план. План разработан по всем службам на случай экстренного реагирования, на случай возникновения особо опасных инфекций или инфекций, имеющих международное значение.

Развитие транспортного сообщения между странами, увеличение туристических маршрутов, а также миграционные процессы и проведение масштабных мероприятий стирают барьеры на пути распространения инфекции. Фактически каждый год возникают новые заболевания, имеющие международное значение. А проведение таких учений помогает нарабатывать необходимый опыт и оттачивать практические навыки.