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Два пассажира прилетели с холерой. В Нацаэропорту прошло имитационное учение

11 мая 2023 13:51
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Новости Беларуси. На борту самолета пассажиры с симптомами холеры. По такому сценарию в Национальном аэропорту Минск прошло республиканское имитационное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде воздушное судно прибыло в белорусскую столицу из Стамбула.  

Два пассажира прилетели с холерой. В Нацаэропорту прошло имитационное учение-1

Во время полета у двоих пассажиров наблюдались головная боль, тошнота и слабость. Бортпроводник заподозрил острое инфекционное заболевание – холеру. Алгоритм взаимодействия по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации отработали все заинтересованные министерства, ведомства и службы. Во время учения продемонстрировали практические навыки.  

Два пассажира прилетели с холерой. В Нацаэропорту прошло имитационное учение-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный санитарный врач Беларуси:  
В случае возникновения здесь приходится и придется работать фактически сразу и быстро, в течение минут… До часа. Соответствующие планы на случай межэпидемический, так скажем, у нас спокойная ситуация. С профилактической целью действует соответствующий план. План разработан по всем службам на случай экстренного реагирования, на случай возникновения особо опасных инфекций или инфекций, имеющих международное значение.  

Два пассажира прилетели с холерой. В Нацаэропорту прошло имитационное учение-7

Развитие транспортного сообщения между странами, увеличение туристических маршрутов, а также миграционные процессы и проведение масштабных мероприятий стирают барьеры на пути распространения инфекции. Фактически каждый год возникают новые заболевания, имеющие международное значение. А проведение таких учений помогает нарабатывать необходимый опыт и оттачивать практические навыки.  

Два пассажира прилетели с холерой. В Нацаэропорту прошло имитационное учение-10

Мероприятие особенно актуально в преддверии вторых Игр стран СНГ, которые пройдут уже этим летом в нашей стране.  

# Заболевания # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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