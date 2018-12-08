«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи

Заработок на чужой жалости. Кобрин. Неизвестный похитил ящик с пожертвованиями на лечение больной девочки. Минск. Тут и там минчан потчуют фальшивыми историями о детских страданиях.

Подземные переходы, ступеньки храмов и входы в крупные торговые центры. Весна этого года. В столице работает бригада из 6 человек со сбором средств на операцию мальчику с фамилией Высоцкий. При опросе матери Высоцкого оказалось, что в операции он не нуждается. Деньги шли в карманы табору. А буквально в прошлую пятницу некто Игнатова, голосящая на коленях в переходах с разными табличками, была уличена в сборе денег на чужую девочку. Волонтёры в очередной раз буквально кричат: в реальности для, действительно, больных деток сбор денег в шапку не ведётся.

Минчанка Анна об этом знает и перечисляет различные суммы на лечение деток преимущественно через фонды либо через знакомых волонтёров. Она была одной из первых, кто перевёл деньги на лечение малышки из Гродно.

Анна:

Моя знакомая добавила меня в вайбер-группу помощи Маргарите Османовой. Я оказываю помощь детям и она об этом знает. Меня удивило, что там было движение очень мощное. Потому что, как только меня добавили, тут же стали просить: «Люди, пожалуйста, помогите, время идёт на часы, на секунды». Через какое-то время стали другие люди из этой группы поднимать вопрос: «Почему вы обманываете людей». Я заинтересовалась, потому что мужчина из израильской стороны стал показывать документы, что: «Вы собираете деньги по фиктивным документам, вам клиника Ихилов отказала». В июле было отказано девочке в лечении в этой клинике, и родители продолжали собирать по неимеющемуся документу. Потому что выписка-счёт – он фиктивный. Потому что, если клиника отказывает, значит, выписки нет, счёта нет. По каким документам они собирали, остаётся только догадываться. Благотворительные организации подтвердили, что девочка на данный момент благоприятно лечится в Боровлянах, связались с главврачом, она дала выписку о состоянии ребёнка. Состояние ребёнка – в норме, её анализы – в норме, у неё – хороша динамика. Девочка в трансплантации мозга не нуждается, в этой процедуре ужасной. Соответственно, не нужны такие деньги огромные. Анна занимает достаточно высокую должность, поэтому лицо просит не показывать. Сегодня женщина обращается с просьбой разобраться, что на самом деле происходит в Гродно, кому всё же можно верить, и как быть уверенным, что твои деньги дойдут до больного малыша?

Анна:

Мне было бы интересно узнать, какая ситуация на сегодняшний момент. Имеет ли место быть мошенничество, или это что-то другое? И передадут ли деньги, собранные вот таким путём, другому ребёнку, действительно остро нуждающемуся. Достоверно известно: в июне в банке был открыт благотворительный счёт. Волонтёры создали группы в социальных сетях и в мессенджере, занимались сбором средств и в местном благотворительном центре «Пора», а также в Гродненском благотворительном обществе. 250 тысяч долларов неравнодушными белорусами были собраны за 4 месяца. Деньги нужны были на операцию в израильской клинике, однако лечение успешно провели в Боровлянах. А 26 октября 2018 года на сайте Гродненского благотворительного общества публикуется следующая информация: «Сбор средств на лечение Османовой Маргариты официально остановлен. Причина – утрата доверия к семье Османовых. Также Гродненское общество рекомендует воздержаться от перечисления средств на лечение Маргариты Османовой».

Спустя пару недель, гродненский портал публикует статью о том, что речь, возможно, идёт о нецелевом использовании денег.

Дарина Гулюта, юрист:

В настоящее время говорить о нецелевом использовании денежных средств преждевременно. Всем людям, которые произвели оплату, которые сомневаются в целевом использовании данных средств, необходимо обратиться в правоохранительныеорганы. 30 ноября женщина, занимающая пост директора благотворительного фонда, уволилась. Это стало очередным поводом для разнотолков. Как на самом деле развивалась ситуация и чем обусловлены вышеперечисленные события? Информацию мы решили получить из первых уст и отправились в гости к Османовым.

Родители от интервью отказались, пообщаться согласилась Людмила Комар – женщина с самого начала вместе с отцом Маргариты принимала непосредственное участие в организации сбора денег.

Людмила Комар:

Стали жертвой, но не весь медицинский туризм плохо всё делает. Получилось, что достаточно некорректный посредник попал в нашем случае. Коварный недуг подкрался к ребёнку внезапно – печень увеличилась в 5 раз. Маргарите долго не могли поставить диагноз, лечили гепатит. Когда у малышки в ноль упали тромбоциты в крови, на «скорой» ребёнка отправили в Боровляны.

В больнице поставили окончательный диагноз – приобретённая трёхростковая апластическая анемия (сверхтяжёлое течение). Отечественные врачи начали лечение. Родители инициировали сбор денег на операцию за рубежом и стали общаться с Израилем, но не напрямую, а через посредника. Сегодня Людмила утверждает: семья стала жертвой так называемого медицинского туризма. Людмила Комар:

Она нас заверила, что всё замечательно: «Не переживайте, вас примут, вас вылечат, доктор замечательный у вас будет». Мы на какое-то время успокоились. Пока очередная клиника не сказала, что Ихилов – нет, есть другие варианты, в которых вас готовы принять, в которых ваши документы рассмотрены, и вы готовы к лечению.

Стараниями белорусских врачей ребёнок сегодня стабилен, а это не может не радовать. Маргаритка активно демонстрирует нам свою коллекцию лошадок, а заодно делится мечтами – надеть резиновые сапожки и топать по лужам. Произойдёт это нескоро. Девочку нужно беречь от инфекций.

Но как не попасть в руки к мошенникам тем родителям, чьи малыши остро нуждаются в помощи? И как быть, когда счёт идёт на дни? Представитель международного благотворительного фонда рассказывает об эффективной системе оказания помощи, выработанной за десяток лет.

Наталия Бармакова, заместитель директора международного благотворительного фонда:

Мы действуем в рамках того законодательства, которое действует на территории Республики Беларусь, и в рамках наших внутренних документов, которые регламентируют нашу деятельность. То есть фонд наш оказывает помощь в том случае, когда по каким-либо причинам те виды помощи, за которыми обращаются к нам, не могут быть оказаны на территории Беларуси. Обязательное условие, что эта помощь не может быть оказана по каким-то причинам за счёт бюджетных средств. То ли нет данных технологий, то ли нет опыта проведения такого лечения, либо – лекарственные средства, которые не включены в перечень средств, которые могут бесплатно выделяться государством. В такой ситуации, после принятия решения об оказании помощи на заседании правления фонда, в дальнейшем уже непосредственно идёт процесс сам оказания помощи. И здесь может быть несколько сценариев. Если это помощь в оплате лечения, как правило, оперативного, за рубежом, то мы связываемся с клиникой, получаем счёт, заключаем необходимый договор. То есть всё, согласно требованиям законодательства. И выступаем от лица законных представителей ребёнка, заключается договор, и родители решают только вопросы, необходимые по уходу за ребёнком, заботы о нём. А мы берём на себя заботы о финансовой стороне этого дела. Заключаем договор, после окончания лечения получаем акт о выполненных работах, и, соответственно, необходимые финансовые обязательства, которые, согласно полученному счёту, либо мы предоставляем, если надо, оплата совершается, все расчёты по акту выполненных работ. Османовы не скрывают: лечение в Боровлянах было бесплатным, сегодня девочка наблюдается в польской клинике, своих денег на приёмы хватает.

С благотворительного счёта деньги родители не снимали и в ближайшее время планируют перевести их деткам, которые остро нуждаются в поддержке. Так, впрочем, поступают и в крупных фондах с надёжной репутацией. Наталия Бармакова:

Если средств каким-то образом поступило больше, чем требуется на оплату лечения, согласно договору, счёту, выставленному клиникой, либо если по каким-либо причинам было отменено лечение, а деньги собраны, то мы обязательно, согласно Гражданскому кодексу, сообщаем всем благотворителям о том, что такая ситуация, что средств поступило столько. Мы эту информацию обязательно размещаем на сайте для частных благотворителей, они знакомятся с этой информацией на сайте. Если у нас обратная связь есть, мы оповещаем электронной почтой, делаем рассылку физическим лицам – с ними мы работаем по Гражданскому кодексу. Если п … случилось так, что деньги не понадобились, то они либо возвращаются либо, с мощь оказывали юридические лица, то с ними, опять же, заключается договор, мы каждое юридическое лицо оповещаем о такой ситуации, и просим их сообщить об их решении: предлагаются варианты, которые они выбирают. Либо эти средства возвращаются, либо перенаправляются на лечение другого ребёнка, как правило, с подобным заболеванием. Бесспорно одно: заливать отделение детской реанимации слезами, с ужасом ждать результатов исследований и при этом неустанно верить, что твой смысл жизни выйдет из больничной палаты живым и здоровым – такого не пожелаешь никому.