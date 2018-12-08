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«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи

08 декабря 2018 15:42
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Заработок на чужой жалости. Кобрин. Неизвестный похитил ящик с пожертвованиями на лечение больной девочки. Минск.

Тут и там минчан потчуют фальшивыми историями о детских страданиях.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-1

Подземные переходы, ступеньки храмов и входы в крупные торговые центры.  Весна этого года. В столице работает бригада из 6 человек со сбором средств на операцию мальчику с фамилией Высоцкий. При опросе матери Высоцкого оказалось, что в операции он не нуждается. Деньги шли в карманы табору. А буквально в прошлую пятницу некто Игнатова, голосящая на коленях в переходах с разными табличками, была уличена в сборе денег на чужую девочку.

Волонтёры в очередной раз буквально кричат: в реальности для, действительно, больных деток сбор денег в шапку не ведётся.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-4

Минчанка Анна об этом знает и перечисляет различные суммы на лечение деток преимущественно через фонды либо через знакомых волонтёров.

Она была одной из первых, кто перевёл деньги на лечение малышки из Гродно.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-7

Анна:
Моя знакомая добавила меня в вайбер-группу помощи Маргарите Османовой. Я оказываю помощь детям и она об этом знает. Меня удивило, что там было движение очень мощное. Потому что, как только меня добавили, тут же стали просить: «Люди, пожалуйста, помогите, время идёт на часы, на секунды». Через какое-то время стали другие люди из этой группы поднимать вопрос: «Почему вы обманываете людей». Я заинтересовалась, потому что мужчина из израильской стороны стал показывать документы, что: «Вы собираете деньги по фиктивным документам, вам клиника Ихилов отказала».

В июле было отказано девочке в лечении в этой клинике, и родители продолжали собирать по неимеющемуся документу.

Потому что выписка-счёт – он фиктивный. Потому что, если клиника отказывает, значит, выписки нет, счёта нет. По каким документам они собирали, остаётся только догадываться. Благотворительные организации подтвердили, что девочка на данный момент благоприятно лечится в Боровлянах, связались с главврачом, она дала выписку о состоянии ребёнка. Состояние ребёнка – в норме, её анализы – в норме, у неё – хороша динамика. Девочка в трансплантации мозга не нуждается, в этой процедуре ужасной. Соответственно, не нужны такие деньги огромные.

Анна занимает достаточно высокую должность, поэтому  лицо просит не показывать. Сегодня женщина обращается с просьбой разобраться, что на самом деле происходит в Гродно, кому всё же можно верить, и как быть уверенным, что твои деньги дойдут до больного малыша?

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-10

Анна:
Мне было бы интересно узнать, какая ситуация на сегодняшний момент. Имеет ли место быть мошенничество, или это что-то другое? И передадут ли деньги, собранные вот таким путём, другому ребёнку, действительно остро нуждающемуся.

Достоверно известно: в июне в банке был открыт благотворительный счёт. Волонтёры создали группы в социальных сетях и в мессенджере, занимались сбором средств и в местном благотворительном центре «Пора», а также в Гродненском благотворительном обществе.

250 тысяч долларов неравнодушными белорусами были собраны за 4 месяца.

Деньги нужны были на операцию в израильской клинике, однако лечение успешно провели в Боровлянах. А 26 октября 2018 года на сайте Гродненского благотворительного общества публикуется следующая информация: «Сбор средств на лечение Османовой Маргариты официально остановлен. Причина – утрата доверия к семье Османовых. Также Гродненское общество рекомендует воздержаться от перечисления средств на лечение Маргариты Османовой».

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-13

Спустя пару недель, гродненский портал публикует статью о том, что речь, возможно, идёт о нецелевом использовании денег.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-16

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-18

Дарина Гулюта, юрист:
В настоящее время говорить о нецелевом использовании денежных средств преждевременно. Всем людям, которые произвели оплату, которые сомневаются в целевом использовании данных средств, необходимо обратиться в правоохранительныеорганы.

30 ноября женщина, занимающая пост директора благотворительного фонда, уволилась. Это стало очередным поводом для разнотолков. Как на самом деле развивалась ситуация и чем обусловлены вышеперечисленные события? Информацию мы решили получить из первых уст и отправились в гости к Османовым.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-21

Родители от интервью отказались, пообщаться согласилась Людмила Комар – женщина с самого начала вместе с отцом Маргариты принимала непосредственное участие в организации сбора денег.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-24

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-26

Людмила Комар:
Стали жертвой, но не весь медицинский туризм плохо всё делает.

Получилось, что достаточно некорректный посредник попал в нашем случае.

Коварный недуг подкрался к ребёнку внезапно – печень увеличилась в 5 раз. Маргарите долго не могли поставить диагноз, лечили гепатит. Когда у малышки в ноль упали тромбоциты в крови, на «скорой» ребёнка отправили в Боровляны.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-29

В больнице поставили окончательный диагноз – приобретённая трёхростковая апластическая анемия (сверхтяжёлое течение). Отечественные врачи начали лечение. Родители инициировали сбор денег на операцию за рубежом и стали общаться с Израилем, но не напрямую, а через посредника.

Сегодня Людмила утверждает: семья стала жертвой так называемого медицинского туризма.

Людмила Комар: 
Она нас заверила, что всё замечательно: «Не переживайте, вас примут, вас вылечат, доктор замечательный у вас будет». Мы на какое-то время успокоились. Пока очередная клиника не сказала, что Ихилов – нет, есть другие варианты, в которых вас готовы принять, в которых ваши документы рассмотрены, и вы готовы к лечению.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-32

Стараниями белорусских врачей ребёнок сегодня стабилен, а это не может не радовать.

Маргаритка активно демонстрирует нам свою коллекцию лошадок, а заодно делится мечтами – надеть резиновые сапожки и топать по лужам.

Произойдёт это нескоро. Девочку нужно беречь от инфекций.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-35

Но как не попасть в руки к мошенникам тем родителям, чьи малыши остро нуждаются в помощи? И как быть, когда счёт идёт на дни?

Представитель международного благотворительного фонда рассказывает об эффективной системе оказания помощи, выработанной за десяток лет.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-38

Наталия Бармакова, заместитель директора международного благотворительного фонда:
Мы действуем в рамках того законодательства, которое действует на территории Республики Беларусь, и в рамках наших внутренних документов, которые регламентируют нашу деятельность. То есть фонд наш оказывает помощь в том случае, когда по каким-либо причинам те виды помощи, за которыми обращаются к нам, не могут быть оказаны на территории Беларуси.

Обязательное условие, что эта помощь не может быть оказана по каким-то причинам за счёт бюджетных средств. То ли нет данных технологий, то ли нет опыта проведения такого лечения, либо – лекарственные средства, которые не включены в перечень средств, которые могут бесплатно выделяться государством.

В такой ситуации, после принятия решения об оказании помощи на заседании правления фонда, в дальнейшем уже непосредственно идёт процесс сам оказания помощи. И здесь может быть несколько сценариев. Если это помощь в оплате лечения, как правило, оперативного, за рубежом, то мы связываемся с клиникой, получаем счёт, заключаем необходимый договор. То есть всё, согласно требованиям законодательства. И выступаем от лица законных представителей ребёнка, заключается договор, и родители решают только вопросы, необходимые по уходу за ребёнком, заботы о нём.  А мы берём на себя заботы о финансовой стороне этого дела. Заключаем договор, после окончания лечения получаем акт о выполненных работах, и, соответственно, необходимые финансовые обязательства, которые, согласно полученному счёту, либо мы предоставляем, если надо, оплата совершается, все расчёты по акту выполненных работ.

Османовы не скрывают: лечение в Боровлянах было бесплатным, сегодня девочка наблюдается в польской клинике, своих денег на приёмы хватает.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-41

С благотворительного счёта деньги родители не снимали и в ближайшее время  планируют перевести их деткам, которые остро нуждаются в поддержке. Так, впрочем, поступают и в крупных фондах с надёжной репутацией.

Наталия Бармакова:
Если средств каким-то образом поступило больше, чем требуется на оплату лечения, согласно договору, счёту, выставленному клиникой, либо если по каким-либо причинам было отменено лечение, а деньги собраны, то мы обязательно, согласно Гражданскому кодексу, сообщаем всем благотворителям о том, что такая ситуация, что средств поступило столько. Мы эту информацию обязательно размещаем на сайте для частных благотворителей, они знакомятся с этой информацией на сайте. Если у нас обратная связь есть, мы оповещаем электронной почтой, делаем рассылку физическим лицам – с ними мы работаем по Гражданскому кодексу. Если п …    случилось так, что деньги не понадобились, то они либо возвращаются либо, с мощь оказывали юридические лица, то с ними, опять же, заключается договор, мы каждое юридическое лицо оповещаем о такой ситуации, и просим их сообщить об их решении: предлагаются варианты, которые они выбирают. Либо эти средства возвращаются, либо перенаправляются на лечение другого ребёнка, как правило, с подобным заболеванием. 

Бесспорно одно: заливать отделение детской реанимации слезами, с ужасом ждать результатов исследований и при этом неустанно верить, что твой смысл жизни выйдет из больничной палаты живым и здоровым – такого не пожелаешь никому.

«Некорректный посредник». Скандал со сбором средств на лечение Маргариты Османовой: ситуацию комментирует подруга семьи-44

Сегодня Маргарита Османова идёт на поправку и мы от всей души желаем малышке крепкого здоровья, а родителям – сил и терпения. Что касается дел благотворительных, то, судя по всему, кому и как помогать – каждый для себя должен решить сам.

# Дети # общество # Маргарита Османова # Дарина Гулюта # Людмила Комар # Наталия Бармакова

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