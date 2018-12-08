«Мисс мира-2018». Белоруска Мария Василевич вошла в число самых красивых участниц планеты

Новости Беларуси. Самые яркие огни планеты сейчас зажглись в китайском городе Санья. Здесь завершается финал конкурса красоты «Мисс мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самые яркие огни планеты сейчас зажглись в китайском городе Санья. Здесь завершается финал конкурса красоты «Мисс мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашу страну представляет Мария Василевич. Она вошла число самых красивых участниц конкурса красоты планетарного масштаба.
Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт
Участницы уже выступили в национальных костюмах. Далее у девушек финальный выход и дефиле в вечерних платьях. Напоминаем, что на конкурсе оценивается не только красота девушек, но и их таланты.
Итоги узнаем совсем скоро. Уже в понедельник 10 декабря Марию Василевич будем встречать в национальном аэропорту «Минск». В каком статусе – пока не станем загадывать.
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