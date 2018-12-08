«Мисс мира-2018». Белоруска Мария Василевич вошла в число самых красивых участниц планеты

Новости Беларуси. Самые яркие огни планеты сейчас зажглись в китайском городе Санья. Здесь завершается финал конкурса красоты «Мисс мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну представляет Мария Василевич. Она вошла число самых красивых участниц конкурса красоты планетарного масштаба. Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт

Участницы уже выступили в национальных костюмах. Далее у девушек финальный выход и дефиле в вечерних платьях. Напоминаем, что на конкурсе оценивается не только красота девушек, но и их таланты. Конкурс красоты: 5 полезных фактов о борьбе за корону