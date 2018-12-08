«Стартап года-2018»: идеи, которые реализовать легче, чем кажется

Новости Беларуси. Стартап года 8 декабря выбирают в Минске. На одной площадке два десятка отобранных и готовых к воплощению в жизнь проектов борются за внимание инвесторов из США, России, Израиля, Украины, Польши, Литвы и, конечно же, Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна всемирно известна своими прорывными идеями в сфере IT, поэтому неудивительно, что многие стартапы связаны именно с ней. Участники форума также смогут пообщаться с гостями конференции – это эксперты, банкиры, топ-менеджеры ведущих компаний.

Алексей Шабловский, организатор конференции: Основная масса проектов связана, безусловно, с IT в различном его проявлении. Это и искусственный интеллект, и интернет вещей, и веб-приложения, различные мобильные приложения разного назначения. То есть линейка довольно широкая. Мы сознательно не ограничиваем тематику проектов, которые участвуют. Главное, чтобы был продукт и чтобы у него была хорошо проработанная финансовая модель. Чтобы он был, скажем так, очень перспективным.

Елена Заболоцкая, автор стартапа:

Идея в том, чтобы искать в видео нужные элементы, создавать из них игры, делать из этих игр продающие площадки, обучающие площадки, вовлекающие площадки. Наша задача – сделать видео интерактивными играми.

Стартап года в Беларуси выбирают уже в четвертый раз. В нынешней битве проектов на начальном этапе приняли участие более 200 идей.