На воскресенье в Беларуси прогнозируются туман и гололедица

Новости Беларуси. После небольшого перерыва в Беларуси зимнее затишье прервали обильные снегопады. 7 декабря они затронули западную часть страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам осадки ожидаются все выходные. Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет. В ближайшие дни потребуются и противотуманные фары. Туман и гололедица ожидаются в воскресенье 9 декабря.