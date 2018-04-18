«Нейтральный по цвету, стойкий и быстрый»: делаем офисный макияж

Новости Беларуси. Как может выглядеть офисный макияж, показали в программе «Большой завтрак».
Новости Беларуси. Как может выглядеть офисный макияж, показали в программе «Большой завтрак».
Наталья Елизарова, визажист:
Первое, что важно – сдержанность и количество нанесённого продукта на лицо. Нейтральный по цвету он должен быть. Стойкий – с утра до вечера держаться. И – быстрый в исполнении.
Начало любого макияжа – увлажняющий крем.
Не пропускайте этот этап, даже если вы очень торопитесь.
Наталья Елизарова:
Тональный крем лучше всего подбирать на водной основе. CC-крем или BB-крем. Тональные крема на водной основе дают очень тонкое покрытие и дополнительно увлажняют кожу.
Обратите внимание – веки и шею мы тоже слегка тонируем.
И ещё один нюанс – в офисном макияже неуместны мерцающие текстуры, поэтому старайтесь использовать тональное средство без них.
Наталья Елизарова:
Лучше выбирать тональное средство на пару тонов светлее, чем ваша кожа.
Лишний блеск убираем минеральной пудрой.
Наталья Елизарова:
Если ваше лицо в течение дня начинает блестеть, пудру мы используем 2-3 раза. В остальное время пользуемся матирующими салфетками. Далее идет корректор под глаза.
Его лучше покупать вот в таких упаковочках, которые идут с такой кистью.
Они – светоотражающие, и тогда не подчеркивают никаких морщин.
Наносим корректор только вот в эту впадинку, где темно. Больше он нигде нам не нужен.
Лишней текстуры не должно быть.
Далее – брови. Сейчас модная тенденция: брови должны быть светлые, летящие, воздушные. Поэтому достаточно простроить их карандашиком и прочесать гелем.
Кстати, если вы считаете, что от природы у вас слишком тёмные брови – возьмите гель на пару тонов светлее.
Наталья Елизарова:
Для того, чтобы макияж был стойким, мы используем кремовые тени.
Потому что сухие тени в течение дня могут осыпаться.
Важный момент: если при выходе на улицу у вас слезятся глаза, или от компьютера слезятся глаза – это часто очень бывает. Тогда мы не затрагиваем макияжем нижнее веко и используем водостойкую тушь.
Чтобы ресницы выглядели густыми, не поленитесь проработать межресничный ряд карандашом. Обратите внимание – мы не рисуем стрелку в классическом виде, а лишь прорисовываем тончайшую линию максимально близко к ресницам.
Наталья Елизарова:
Светлым водостойким карандашом высветляем слизистую глаза.
Карандаш выбираем бежевого тона, ни в коем случае, не белый. И обязательно – водостойкий.
Этот приём сделает глаза больше.
Маленький лайфхак: чтобы тушь не отпечатывалась, начинайте прокрашивать ею сначала нижние ресницы. И не накладывайте несколько слоёв.
Наталья Елизарова:
Один слой достаточно. И даже можно использовать коричневую тушь. Для офисного макияжа не нужна сильная коррекция лица, достаточно просто освежить её бронзером и румянами.
Бронзер мы наносим в это место, под скулу.
И распределяем по периметру всего лица.
Важно затронуть бронзером крылья носа.
Румяна мы наносим вот сюда.
Хайлайтер в офисном макияже не уместен. Но его, тем не менее, можно использовать.
В уголках глаз, на спинке носа и по самому краешку верхней губы.
Это придаёт свежесть образу.
Главное правило – не переборщить. Это тот случай, когда хайлайтер не должен быть заметным. Последний штрих – увлажняющая помада нейтрального цвета.
И вот – наш макияж для офиса готов!
Наталья Елизарова:
Дорогие девушки! Если ваше отражение вас будет радовать в зеркале, то любая работа вам будет по плечу. Но помните, что самое лучшее украшение – это блеск в глазах и улыбка, которая никогда не добавит морщин.