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Почему местный житель остался без жилья и как возродить наследие Несвижа? Анатолий Исаченко провёл приём граждан

18 апреля 2018 15:27
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Новости Беларуси. Прямой ответ на сложные вопросы. Губернатор Анатолий Исаченко встретился с жителями Несвижского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почему местный житель остался без жилья и как возродить наследие Несвижа? Анатолий Исаченко провёл приём граждан-1

Со своими заботами к председателю облисполкома обратились пятеро человек. На повестке дня – жилищные вопросы. У кого-то – проблемы с электроэнергией, у других – течет крыша над головой. А Виктор Головач остался вообще без жилых метров. Губернатор обращение выслушал и поручил ответственным специалистам разобраться с вопросом.

Почему местный житель остался без жилья и как возродить наследие Несвижа? Анатолий Исаченко провёл приём граждан-4

Михаил Афанасик, заместитель председателя Несвижского райисполкома:
По суду, было судебное заседание, признано выселить данного гражданина без предоставления ему даже места для проживания. Виктору Михайловичу была предложена работа в 218 ПМК и проживание в общежитие по улице Ленинская, 121. Однако, Виктор Михайлович отказался и от работы, и от общежития. Поэтому у нас нет никакого юридического права предоставить ему какое-то жилье.

Во время приема граждан затронули и вопрос возрождения архитектурного наследия древнего Несвижа.

Почему местный житель остался без жилья и как возродить наследие Несвижа? Анатолий Исаченко провёл приём граждан-7

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Михаил Афанасик

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